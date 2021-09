O’Halloran piega Mackenzie e fa 10 nel British Superbike 2021

Dopo una serie di sorpassi e controsorpassi, Jason O'Halloran vince il Derby in casa McAMS Yamaha con Tarran Mackenzie in Gara 2 del British Superbike a Snetterton.

Aspettando lo Showdown, nel British Superbike quest’anno Jason O’Halloran vince una gara su due. Che si parli di una fuga in solitaria, facendo la differenza finale o di un confronto diretto, il risultato non cambia. Ancor più se parliamo di un Derby tutto in casa McAMS Yamaha come accaduto in Gara 2 a Snetterton, con O’Show alla personale decima affermazione stagionale in 20 gare, riuscendo ad avere la meglio soltanto all’ultimo giro rispetto al proprio compagno di squadra Tarran Mackenzie.

LOTTA LEALE

Da quello scontro alla Luffield di Silverstone 2019, i due alfieri McAMS Yamaha si erano promessi che mai e poi mai quell’episodio si sarebbe ripetuto. Lotta sì, ma pulita, corretta, leale. Così è stato in questa Gara 2 a Snetterton, con il capo-classifica di campionato in grado di spuntarla dopo una serie di sorpassi-e-controsorpassi, tutti ampiamente all’insegna della correttezza. Dapprima Mackenzie si era portato davanti alla Agostini, per poi subire la risposta in fondo al Bentley Straight dall’australiano, semplicemente esemplare nel vincere questo duello interno.

BRIDEWELL TERZO

Se il photofinish accerta la vittoria di O’Halloran per 305 millesimi, Tommy Bridewell è salito sul gradino più basso del podio, figurando a tutti gli effetti come il terzo incomodo della contesa. Gli è mancato un po’ di spunto per giocarsela con le due millistiche R1 vestite McAMS, distanziando tuttavia il plotoncino di inseguitori formato da Josh Brookes (nuovamente nella top-5) e da Gino Rea, quinto con la Buildbase Suzuki dopo una partenza sprint e la leadership detenuta per i primi 4 giri. Nel tardo pomeriggio Gara 3, presumibilmente con l’ennesima riedizione del duello tra O’Halloran e Mackenzie.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Snetterton 300, Classifica Gara 2

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 16 giri in 28’58.211

2- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.305

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.885

4- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 2.046

5- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.979

6- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.033

7- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 6.422

8- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 6.473

9- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 8.972

10- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 10.857

11- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 11.247

12- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 11.268

13- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 15.768

14- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 24.091

15- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 24.319

16- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 25.502

17- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 36.854

18- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 41.770

19- Luke Stapleford – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 47.009

20- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 50.811

21- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1’00.191

22- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 1’23.303

