Riscossa Brookes nel British Superbike: al top nelle FP2 di Oulton Park

Inizia lo Showdown del British Superbike ed il Campione in carica Josh Brookes suona la carica: comanda le FP2 con la top-12 racchiusa in 1".

Un inizio di stagione sofferto tra infortuni mai ufficialmente confermati dal diretto interessato ed un problematico riadattamento alla Ducati Panigale V4 R portata in trionfo nella passata stagione. Qualificatosi all’ultimo per lo Showdown, Josh Brookes torna protagonista nel British Superbike. Ritrovata la gioia del podio a Silverstone, il Campione 2015 e 2020 della serie ha primeggiato nella seconda sessione di prove libere ad Oulton Park, evento di apertura dei play-off di fine stagione 2021 che presenta la consueta top-12 racchiusa in meno di 1″.

BROOKES AL TOP

In 1’34″201 Josh Brookes si è garantito il miglior crono delle FP2 lasciando ad una manciata di millesimi Peter Hickman (FHO Racing BMW) e Tommy Bridewell. Con tutti e 8 i piloti dello Showdown qualificatisi per il Q2, il Ducatista fa l’andatura con tre Panigale V4 R nella top-5 anche grazie a Christian Iddon, quinto e preceduto dal capo-classifica di campionato Jason O’Halloran.

DISTACCHI CONTENUTI

Su di una pista lunga e tecnica come Oulton Park, i distacchi contenuti del British Superbike accertano meno di 1″ dal primo al dodicesimo, nello specifico un Tarran Mackenzie a suo solito non particolarmente brillante nella giornata del venerdì. Peggio è andata a Ryan Vickers, caduto per la seconda volta oggi, in questa circostanza alla Knickerbrook che ha tradito pochi minuti più tardi Bradley Ray. Domani ad Oulton Park la disputa delle qualifiche con, nel tardo pomeriggio, in programma la prima di tre gare del fine settimana.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Oulton Park, Classifica Prove Libere 1 + 2 *

1- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – 1’34.201

2- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.173

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.270

4- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.285

5- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.522

6- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.579

7- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.650

8- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.653

9- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.719

10- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.777

11- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.918

12- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.989

13- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.196

14- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.356

15- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.639

16- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.042

17- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 2.177

18- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.296

19- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.444

20- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.560

21- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 2.621

22- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 3.200

23- Michael Dunlop – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.934

24- Joe Sheldon Shaw – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 4.051

25- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 4.316

* I primi 12 ammessi direttamente al Q2

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.