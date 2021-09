Superbike: Sofuoglu, sicuro di non voler fare le gare SSP? Top 7 nelle FP2

Sofuoglu non ha deluso gli appassionati Superbike: la leggenda turca chiude 7° nelle libere al rientro dopo tre anni in Supersport. Oettl leader di giornata

Uno dei temi del giorno nel weekend Superbike a Jerez è il ritorno di Kenan Sofuoglu in Supersport nelle vesti di pilota, come già detto questa mattina. La leggenda turca vuole chiudere un’epoca di cui è stato padrone, prima della transizione che rivoluzionerà completamente la categoria. Se al mattino non aveva sfigurato, al pomeriggio ha fatto ancora meglio posizionandosi addirittura in 7° posizione prendendosi il lusso di precedere il suo assistito Can Oncu.

Kenan, perché fermarsi adesso?

Kenan è riuscito così a migliorare di quasi due secondi il tempo delle FP1 e ha dimostrato di non avere assolutamente perso il manico. Per onor di cronaca va detto che la migliore prestazione personale è stata effettuata proprio in scia a Oncu, ma il 7° tempo che lo proietta in 7° posizione anche nella classifica combinata è di notevole fattura. A questo punto la domanda degli appassionati è spontanea, anche se destinata a rimanere solo utopia: perché fermarsi solo alle libere e non disputare anche le gare?

Oettl padrone del venerdì a Jerez

Nel frattempo a comandare le libere del venerdì è l’altro uomo di casa Puccetti, Oettl, che rifila due decimi ad Aegerter e quattro a Manuel Gonzalez (5° nella FP2 senza migliorare il tempo del mattino). Quarta posizione per Odendaal, che precede Tuuli e Krummancher prima di trovare appunto Sofuoglu. 8° De Rosa, top 10 per Oncu e Manzi (al debutto) con Caricasulo alle loro spalle e Cluzel 12° al rientro dopo la brutta botta di Magny-Cours.