Rimonta e vittoria per Tarran Mackenzie nel British Superbike

Nel penultimo round del British Superbike Tarran Mackenzie si inventa una magia in Gara 2: da 13° in griglia conquista la vittoria e vola in campionato.

La decima vittoria in carriera nel British Superbike, la settima di questa intensa stagione 2021, ma per Tarran Mackenzie dal peso specifico decisamente superiore rispetto alle altre. In Gara 2 a Donington Park il 25enne portacolori McAMS Yamaha ha conquistato un’affermazione preziosissima ai fini-campionato con più soltanto quattro manche da disputarsi. Scattato dalla tredicesima casella dello schieramento di partenza, in rimonta ha battuto al penultimo giro Danny Buchan (SYNETIQ BMW by TAS) portandosi a +18 in campionato sul proprio compagno di squadra Jason O’Halloran, soltanto nono sul traguardo.

MACKENZIE TENTA LA FUGA

Presentatosi all’inizio dello Showdown con 30 punti da recuperare su O’Halloran, dopo essersi ritrovato ad ex-aequo al termine di Gara 1, adesso Tarran Mackenzie guarda nuovamente tutti dall’alto verso il basso. In una gara dove non ha commesso la benché minima sbavatura, attendendo il momento più opportuno per cambiar passo, ha messo a segno una vittoria fondamentale in concomitanza con la scarsa resa degli altri pretendenti al titolo. Un irriconoscibile Jason O’Halloran non è andato oltre il nono posto, Tommy Bridewell (rinnovato il contratto con Moto Rapido Ducati per il 2022) settimo ritrovandosi ora a -34, mentre Christian Iddon ha concluso terzo pagando 35 lunghezze dalla vetta.

VERSO GARA 3

Nella terza gara in programma nel tardo pomeriggio, Tarran Mackenzie proverà a consolidare ulteriormente la propria leadership in vista della finalissima di Brands Hatch, potendo scattare dalla pole in virtù del giro più veloce siglato proprio all’ultima tornata della seconda manche. Ciliegina sulla torta di una Gara 2 che potrebbe risultare se non decisiva, quantomeno determinante nella corsa al titolo 2021.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Donington Park, Classifica Gara 2

1- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 20 giri in 30’12.526

2- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.833

3- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.400

4- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.031

5- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.658

6- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 4.214

7- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 4.546

8- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 7.163

9- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 7.928

10- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 8.678

11- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 9.441

12- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 13.073

13- Naomichi Uramoto – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 26.797

14- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 26.912

15- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 33.929

16- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 35.524

17- Joe Sheldon Shaw – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 45.270

18- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 46.387

19- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 1’08.369

20- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 1’31.002

21- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro

22- Jesse Trayler – NP Motorcycles – BMW M 1000 RR – a 1 giro

