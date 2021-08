O’Halloran ancora in pole nel British Superbike, Hickman a 0″019

Jason O'Halloran centra la terza pole in cinque round nel British Superbike a Donington Park National, beffando proprio all'ultimo uno scatenato Peter Hickman.

Ha vinto 7 delle 12 gare finora disputate, comanda (con vantaggio) la classifica di campionato del British Superbike 2021 ed è pure il migliore nel time attack. Anche a Donington Park National, Jason O’Halloran si è assicurato la pole position per Gara 1 in programma questo pomeriggio, in questa circostanza con un pizzico di fortuna. Nell’indovinare il momento più opportuno per fermare i cronometri sull’1’05″637 beffando di soli 19 millesimi un Peter Hickman in gran spolvero, il tutto anticipando la pioggia comparsa al conclusivo giro d’orologio del Q2.

TERZA POLE PER O’HALLORAN

Questa conclusione anticipata della sessione non ha tolto nulla al portacolori McAMS Yamaha, meritevolmente davanti a tutti portando a 3 il numero di pole conseguite in 5 round dopo Knockhill e Thruxton. La R1 #22 prenderà pertanto il via davanti a tutti in Gara 1, affiancata nella consueta prima fila multi-marca da BMW e Honda. La casa dell’Elica può contare su di un Peter Hickman (FHO Racing) arrivato a 0″019 dalla prima effettiva pole in carriera nel BSB (e dal Gran Premio motociclistico di Macau 2019), mentre Honda trova conferme con Glenn Irwin competitivo per tutto l’arco del weekend.

QUALIFICHE NO PER I DUCATISTI

Se la seconda fila promuove Tarran Mackenzie (passato per il Q1), un ritrovato Andrew Irwin (oggi su BMW, doppietta lo scorso anno con Honda) e Bradley Ray (a sua volta transitato per il Q1), non vi sono Ducatisti. Il primo è Tommy Bridewell, settimo sul tracciato dove vinse la sua unica gara 2020, con l’ex capo-classifica Christian Iddon ottavo dopo aver perso tutte le FP3 per un inconveniente. Torna al suo fortunato #25 Josh Brookes, ma la solfa non cambia con il quindicesimo crono, rientrando nel consueto plotone di 18 piloti racchiusi in 731 millesimi. Insomma, il solito BSB caratterizzato da distacchi contenuti e da un equilibrio di massima, più di quanto mostri una classifica con O’Halloran effettivo mattatore…

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Donington Park National, Classifica Qualifiche (Q2)

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 1’05.637

2- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.019

3- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.105

4- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.210

5- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.237

6- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.396

7- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.406

8- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.409

9- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.412

10- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.412

11- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.436

12- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.526

13- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.526

14- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 0.604

15- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.658

16- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.675

17- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.725

18- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.731

La Griglia di Partenza di Gara 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

2- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

3- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

4- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

5- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

6- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

7- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

8- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

9- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR

10- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

11- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

12- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

13- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

14- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

15- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

16- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

17- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

18- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

19- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR

20- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

21- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

22- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

23- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R

24- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000

25- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

26- Joe Sheldon Shaw – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

27- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR

28- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.