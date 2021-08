LIVE MotoGP Austria: diretta Qualifiche in tempo reale

LIVE Qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Austria. Segui le Q1 e Q2 con tempi, classifica e aggiornamenti in tempo reale dal Red Bull Ring.

14:19 – Si Abbassano i tempi: Martin resta al comando, alle sue spalle la Suzuki di Alex Rins e la Ducati di Enea Bastianini.

14:17 – 1’23″9 di Valentino Rossi che si piazza terzo. Al momento Jorge Martin e Alex Marquez si prenotano un posto nella Q2.

14:15 – 1’23″5 di Jorge Martin che si porta al comando provvisorio della Q1.

14:10 – Sta per iniziare la prima manche delle qualifiche MotoGP.

L’ultima sessione di prove libere

14:02 – Le FP4 si chiudono con il best lap di Johann Zarco. 6° Aleix Espargarò che precede Marc Marquez, Pol Espargarò, Jorge Martin e Jack Miller. 16° Valentino Rossi

13:59 – Temperature dell’asfalto intorno ai 40°C: la scelta preferenziale per la gara di domani sarà la hard all’anteriore e la media al posteriore.

13:56 – Tre minuti alla fine dell’ultima sessione di prove libere. Zarco, Bastianini, Mir, Rins e Quartararo formano la top-5 raccolti in meno di due decimi. 17° Valentino Rossi.

13:48 – Maio Meregalli ha parlato del caso Vinales ai microfoni di BT Sport: “A volte (Vinales, ndr) forse pensa che il suo compagno sia trattato meglio di lui , ma noi non abbiamo mai avuto bisogno di farlo“.

13:45 – Nelle FP4 Johann Zarco è al comando provvisorio con il tempo di 1’24″037 davanti ad Enea Bastianini e Fabio Quartararo.

13:40 – Week-end ricco di colpi di scena anche fuori dalla pista: Petronas lascerà il campionato della classe regina e il team SRT. Maverick Vinales sospeso dalla Yamaha per una manovra che ha rischiato di rompere una delle unità motore della sua M1. Intanto resta aperto il mercato piloti: nelle ultime ore avanza il nome di Darryn Binder nel team malese di Razlan Razali.

Il riepilogo delle FP1-2-3

Undicesimo turno di qualifiche del campionato MotoGP 2021, che ritorna in scena al Red Bull Ring per il secondo week-end consecutivo. La classifica combinata dei primi tre turni di prove libere vede al comando le due Ducati di Johann Zarco e Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese cerca ardentemente il riscatto dopo la gara di domenica scorsa, quando al ritorno in pista dopo la bandiera rossa ha perso progressivamente posizioni.

Resta incollato il leader del Mondiale MotoGP Fabio Quartararo, che ha segnato il terzo miglior crono delle libere con un distacco minimo di 141 millesimi. Accedono direttamente alla Q1 anche Marc Marquez e l’Aprilia di Aleix Espargarò, con il pilota di Granollers unico a salire sulla RS-GP dopo che Lorenzo Savadori ha subito un infortunio nell’incidente con Dani Pedrosa.

Jack Miller, Joan Mir, Taka Nakagami, Brad Binder e Pol Espargarò chiudono la top-10. Dovrà passare dalla Q2 Alex Rins che manca l’accesso diretto per un solo millesimo. Insieme a lui se la giocheranno Jorge Martin, Miguel Oliveira, Valentino Rossi. Assente Maverick Vinales che dovrà vedersi questo Gran Premio dalle tribune dopo la sospensione della Yamaha. Ai microfoni di Sky Sport MotoGP il pilota spagnolo ha chiesto scusa al suo costruttore.