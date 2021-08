Vickers nel British Superbike a Cadwell Park fa il vuoto anche sul bagnato

Programma del British Superbike stravolto per le pessime previsioni meteo a Cadwell Park, intanto il 22enne Ryan Vickers stacca tutti su pista bagnata.

In una giornata che non promette nulla di buono sotto il profilo meteorologico, Ryan Vickers si conferma il riferimento del British Superbike a Cadwell Park. Il più veloce, con annesso nuovo record ufficioso della pista, venerdì su pista asciutta, al top anche nella conclusiva sessione di prove libere disputatasi in condizioni di scarsa aderenza. Il ventiduenne portacolori della RAF schierato dal Lee Hardy Racing ha staccato tutti nelle FP3, mostrandosi tutt’uno con la sua Kawasaki Ninja ZX-10RR anche su pista bagnata.

VICKERS LEADER VERSO LE QUALIFICHE

Con il crono di 1’34″997 siglato proprio allo scadere, il Campione britannico Superstock 600 2018 ha lasciato a più di 1″ i Ducatisti Josh Brookes e Christian Iddon, a braccetto rispettivamente in seconda e terza posizione con Glenn Irwin a seguire. Distacchi decisamente importanti anche per la coppia McAMS Yamaha formata da Tarran Mackenzie (5°) e Jason O’Halloran (6°), in un turno dove si è girato poco e, nel caso di Tommy Bridewell, praticamente nulla, saggiando le condizioni della pista in un solo giro effettuato.

PROGRAMMA RIVISTO

Complici per l’appunto le pessime previsioni meteorologiche, l’odierno programma di attività a Cadwell Park è stato rivisto. Anticipato nello specifico per il BSB, con le qualifiche ricollocate alle 11:35 locali ed il via di Gara 1 previsto per le 14:30. Come sempre, meteo permettendo…

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Cadwell Park, Classifica Prove Libere 3

1- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – 1’34.997

2- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.317

3- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.563

4- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.582

5- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 1.739

6- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 1.787

7- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.860

8- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 2.193

9- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 2.251

10- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.387

11- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 2.647

12- Tim Neave – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.951

13- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.480

14- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.005

15- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.033

16- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 4.212

17- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 4.223

18- Joe Sheldon Shaw – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 4.231

19- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 4.385

20- James Hillier – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 5.293

21- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 5.364

22- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 5.554

23- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 10.189

24- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR – + 15.301

