Superbike Navarra: Jonathan Rea cala il settebello, che superpole!

Strepitoso Jonathan Rea: nel toboga di Navarra infila la settima superpole di fila, eguagliando il record di Ben Spies 2009. In prima fila il numero uno sarà accompagnato da Scott Redding e Tom Sykes. Soltanto ottavo invece Toprak Razgtalioglu: il pilota Yamaha dovrà scattare dalla terza fila, sia oggi pomeriggio in gara 1 che domattina nella sprint.

Redding resiste

La Kawasaki ha pescato l’asso nella manica? Nel precedente round di Most Jonathan Rea era andato in difficoltà, dilapitando quasi tutto il vantaggio in classifica. Ma nei test del Montmelò la formazione ispano giapponese ha provato varie soluzioni (“Ho provato cose molto segrete” aveva detto il Cannibale) che sembrano aver ridato vantaggio tecnico alla Ninja. Il 34enne nordirlandese partirà per la settima volta davanti in sette round in questa stagione: su un tracciato così lento infilarsi davanti alla curva uno sarà un bel vantaggio. Scott Redding però è arrivato a soli 94 millesimi, la Ducati sarà in grado di resistere sui 23 giri della corsa? Tutto da decifrare anche il potenziale BMW: Tom Sykes sul giro secco ci mette una pezza, ma bisognerà vedere come la M1000RR gestirà l’aderenza.

Alle 14 Toprak all’assalto

Appena tre punti separano il leader iridato Jonathan Rea dall’inseguitore Toprak Razgatlioglu. Il vertice può cambiare già in gara 1, che scatta alle 14:00: qui il programma degli orari tv del week end. Ricordiamo che saranno da percorrere 23 giri del tracciato di Navarra, che misura 3.933 metri. E’ la prima volta che il Mondiale Superbike su questo impianto.

