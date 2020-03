I grandi assenti dei primi Test del BSB: Honda e TAS BMW al lavoro

Tra Monteblanco e Jerez non hanno preso parte ai test del British Superbike team come Honda Racing UK, TAS BMW e Buildbase Suzuki: le vedremo a Silverstone.

In occasione dei Test invernali del British Superbike tenutisi tra Monteblanco e Jerez, diverse squadre hanno disertato questo appuntamento. Complessivamente 20 dei 28 piloti attesi al via di questa stagione hanno risposto presente, non squadroni del calibro di Honda Racing UK, TAS Racing BMW e Buildbase Suzuki. Tra ritardi e programmi diversificati, ecco perché questi team non hanno presenziato ai primi Winter Test 2020.

HONDA SVILUPPA LA NUOVA CBR RR-R

Per Honda Racing UK, di fatto si tratta di un esordio stagionale posticipato di una settimana. Nei prossimi giorni in Spagna la squadra di Havier Beltran farà debuttare in pista la nuova CBR 1000RR-R affidata ai fratelli Andrew e Glenn Irwin. Lo sviluppo procede bene anche se, trattandosi di un progetto completamente nuovo, ha richiesto qualche giorno in più prima di percorrere i primi chilometri on track.

TAS BMW ASPETTA SILVERSTONE

Ha saltato le prove di Monteblanco e Jerez anche il team TAS Racing BMW. Come nella passata stagione, la compagine di Hector e Philip Neill ha preferito proseguire il lavoro “a casa“, affinando i nuovi sviluppi della S1000RR. Senza la possibilità di affrontare i test ufficiali, il neo-acquisto Bradley Ray di sua iniziativa ha girato nei giorni scorsi proprio a Jerez in uno dei Track Days organizzati da Pacedayz (nello scatto Trujillo Fotografía) con una BMW 2019 non in configurazione Full BSB, ancora con livrea Tyco.

TANTO LAVORO IN BUILDBASE SUZUKI

Unica squadra di Hamamatsu rimasta nel British Superbike, Buildbase Hawk Suzuki a sua volta ha disertato la doppia-trasferta nella penisola iberica. In questi giorni, presso la factory in pieno Leicestershire, sono stati implementati gli ultimi aggiornamenti Yoshimura per l’anno nuovo. Le GSX-R 1000 affidate a Keith Farmer e Kyle Ryde le rivedremo in azione il 2 aprile prossimo nella conclusiva giornata di test pre-evento a Silverstone National.