British Superbike 2020 a quota 28 iscritti

Ad un mese dal via il British Superbike 2020 raggiunge quota 28 piloti iscritti in forma permanente al campionato, pronti per il primo round del 7-9 agosto a Donington Park National.

La crisi economica dovuta all’emergenza COVID-19 non sembra aver comportato problematiche nell’immediato al BSB. Almeno nel numero di piloti iscritti in forma permanente a tutta la stagione. Ad un mese dal via, il British Superbike 2020 può annoverare ben 28 iscritti: 27 già confermati nei mesi scorsi più una novità dell’ultim’ora.

RITORNA MCCORMACK

L’ultima adesione in ordine di tempo risponde al nome di Brian McCormack. L’irlandese, specialista delle corse su strada, ha confermato l’impegno al via del British Superbike 2020 con una BMW S1000RR schierata dal Team Roadhouse Macau by ON1 Racing. La cancellazione per il 2020 delle principali road races ha invitato McCormack a tornare nel BSB, aspettando di tornare in azione al TT per il 2021.

I FAVORITI

Per il titolo, chiaramente, restano favoriti i soliti noti. Da un Josh Brookes riconfermatissimo in VisionTrack PBM Ducati accanto a Christian Iddon per arrivare a Tommy Bridewell, unica punta del team Moto Rapido Ducati. Da seguire lo squadrone McAMS Yamaha con le nuove R1 affidate a Tarran Mackenzie e Jason O’Halloran, così come Honda Racing UK che ha deciso di puntare sui fratelli Andrew e Glenn Irwin per il debutto della nuova CBR. In casa BMW fari puntati su Peter Hickman (Smiths Racing) e Bradley Ray (Synetiq BMW by TAS), mentre Kawasaki con FS-3 Racing vedrà in Danny Buchan la propria punta di diamante.

SI PARTE A DONINGTON

Nel nuovo calendario 2020 sono previsti 6 round da 3 gare ciascuna. Si partirà nel weekend del 7-9 agosto prossimi sul tracciato National di Donington Park, con una “premiere” rappresentata dalla giornata di test ufficiali fissata in data 28 luglio.

ENTRY LIST BENNETTS BRITISH SUPERBIKE 2020

2- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

3- Graeme Irwin – MET Healthcare Team 64 – Kawasaki ZX-10RR

4- Dan Linfoot – Santander Salt TAG Racing – Yamaha YZF R1

5- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR

7- Ryan Vickers – RAF Regular and Reserve – Kawasaki ZX-10RR

11- Brian McCormack – Roadhouse Macau by ON1 Racing – BMW S1000RR

12- Luke Mossey – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR

14- Lee Jackson – Massingberd Mundy Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

18- Andrew Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

21- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

22- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

25- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

27- Bjorn Estment – NP Motorcycles – BMW S1000RR

28- Bradley Ray – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR

33- Keith Farmer – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

40- Joe Francis – PR Racing Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR

41- Jack Kennedy – Santander Salt TAG Racing – Yamaha YZF R1

44- Gino Rea – Bike Devil Insurance Ducati – Ducati Panigale V4 R

46- Tommy Bridewell – Oxford Racing – Ducati Panigale V4 R

60- Peter Hickman – Smiths Racing – BMW S1000RR

65- Josh Owens – James Burrell CDH Racing – Kawasaki ZX-10R

75- Alex Olsen – Smiths Racing – BMW S1000RR

77- Kyle Ryde – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

79- Storm Stacey – GR MotoSport – Kawasaki ZX-10RR

80- Hector Barbera – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR

83- Danny Buchan – Massingberd Mundy Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

95- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

99- Taylor Mackenzie – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR