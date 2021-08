Brad Jones in ripresa: migliorano le sue condizioni

Migliorano le condizioni di Brad Jones, coinvolto un drammatico incidente nel BSB a Brands Hatch: si riducono i sedativi ed è stato estubato.

Trascorsi 19 giorni da quel drammatico incidente nel corso di Gara 1 del British Superbike a Brands Hatch, migliorano progressivamente le condizioni di Brad Jones. Nell’ultimo bollettino medico diffuso da MSVR (promoter del BSB), si rende noto che il 23enne motociclista britannico è stato estubato e, seppur non per la totalità del tempo, ha ripreso a respirare autonomamente.

IL BOLLETTINO

“MSVR può render conto dell’ultimo aggiornamento medico inerente le condizioni di salute di Brad Jones (iForce Lloyd & Jones BMW). Jones continua il suo percorso di recupero dalle lesioni subite nel corso di Gara 1 del Bennetts British Superbike disputatasi sabato 24 luglio a Brands Hatch. Brad rimane sotto le cure dei medici del King’s College Hospital di Londra, dove stanno effettuando una valutazione neurologica. È stato estubato e ha ripreso a respirare con un po’ di aiuto, ma per la maggior parte del tempo respira autonomamente. Si sta inoltre lentamente reducendo la sedazione.”

SOLIDARIET À DEL PADDOCK

Continuano nel frattempo le manifestazioni di solidarietà nei confronti dello sfortunato vice-Campione British Supersport in carica. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda Scott Redding, compagno di allenamenti dello stesso Brad Jones, il quale ha corso (e vinto Gara 2) a Most con un casco a lui dedicato, successivamente messo all’asta per una raccolta fondi interamente destinata proprio a Jones.

