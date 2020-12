Ecco dove acquistare on line In Testa, la biografia di Jonathan Rea

“In Testa, l’autobiografia di Jonathan Rea”, campionissimo Superbike si può acquistare in libreria ma anche comodamente on line attraverso le principali piattaforme specializzate. Qui di seguito i link:

Il ritratto di un campionissimo

L’autobiografia, 270 pagine, con copertina rigida, ripercorre la carriera del più grande pilota Superbike di tutti i tempi. Dai primi passi da bambino nel motocross, fino alla consacrazione. Jonathan Rea, 33 anni, ha vinto 99 gare e sei titoli Mondiali, ininterrottamente dal 2015 al 2020. La bellezza dell’opera sta nella sua fortissima carica emozionale: scritta di proprio pugno da Jonathan Rea, riesce a trasmettere il pathos di una vita sportiva fra sogni, dolore e vittoria.

Un’edizione di pregio

L’autobiografia di Jonathan Rea, uscita in edizione inglese per HarperCollins, è pubblicata in Italia da CDM Editore, lo stesso di Corsedimoto.com E’ un’edizione di particolare pregio: la foto di copertina è originale, ed è stata realizzata in un backstage allestito nel paddock del circuito di Buriram, in Thailandia. E’ opera di Matteo Cavadini, uno dei più noti fotografi del motociclismo. Il volume, con copertina rigida, è rilegato in brossura con un filo in verde, la stessa colorazione della Kawasaki Superbike di Jonathan Rea.