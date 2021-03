MotoGP: Valentino Rossi, Francesca Novello e gli altri chiusi in hotel

Francesca Novello, fidanzata di Valentino Rossi, racconta la vita da "reclusi" negli hotel in attesa del secondo round MotoGP a Losail. Le foto sui social.

In attesa del secondo round MotoGP si resta negli hotel, dove ci si può allenare nelle rispettive palestre. E’ possibile allenarsi anche in appositi spazi messi a disposizione da Dorna e qualcuno ne approfitta per allenarsi in bici sul circuito di Losail. La bolla sanitaria ideata da Carmelo Ezpeleta sortisce i suoi effetti e, tranne qualche caso positivo, dubbio o isolato, il Mondiale continua senza intoppi. Alcuni dei piloti italiani hanno deciso di portare al seguito anche le fidanzate. Come nel caso di Enea Bastianini, con la sua Alice, Valentino Rossi, con Francesca, Luca Marini, con Marta.

Si pranza rigorosamente in camera, non è possibile andare in giro o al ristorante. Fortunatamente gli hotel offrono ogni svago, piscine e vasche idromassaggio comprese. Intorno alle zone a loro riservate sono state elevate delle transenne per evitare ogni contatto con gli altri ospiti. Sui social arriva qualche scatto “di lusso” da parte delle fidanzate dei piloti MotoGP. La modella milanese Francesca Novello si gode un po’ di meritato relax in vasca e ricorda come si debba vivere in attesa del prossimo Gran Premio. “Essendo qui per la MotoGP viviamo (giustamente) chiusi in una parte riservata dell’hotel, tipo una “bolla” per evitare qualunque contatto esterno. Ci godiamo un pochino il terrazzo e mi resta solo che fare delle gran foto (sul letto). Ciao Ragazzi! Un saluto dalla camera dell’hotel“.

Giornata in piscina per Marta Vincenzi con Luca Marini e per Enea Bastianini con Alice Ricci. I due rookie del team Esponsorama alloggiano presso il The Ritz-Carlton di Doha. Il campione Moto2 ha centrato un’ottima decima posizione nella sua prima gara in MotoGP. Per il fratello di Valentino Rossi non è andata altrettanto bene, anche se il feeling con la Ducati migliora giorno dopo giorno. Giovedì comincerà una nuova sessione di interviste e conferenze a distanza, da venerdì nuovamente in pista per le libere. Nell’attesa non resta che godersi un po’ di riposo nei rispettivi hotel, anche per la gioia dei rispettivi follower…