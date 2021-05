CUPRA partner della VR46 Academy di Valentino Rossi

Il brand CUPRA firma una nuova partnership con la VR46 Academy di Valentino Rossi. Una flotta di 6 Formentor è arrivata presso la sede di Tavullia.

Il marchio spagnolo CUPRA diventa official automotive partner della VR46 Riders Academy di Valentino Rossi. Firmato un contratto triennale che rispecchia le loro caratteristiche all’insegna di adrenalina, passione per le sfide e performance. Una flotta di CUPRA Formentor è arrivata presso la sede di Tavullia di VR46 Riders Academy, per accompagnar il management dell’Academy e alcuni dei suoi piloti, tra cui Franco Morbidelli negli spostamenti sul proprio territorio.

Trattasi di sei unità con motore VZ 2.0 TSI da 310 CV, la versione più potente sul mercato, con trazione integrale 4Drive e cambio automatico DSG a 7 rapporti. Alla consegna presenti anche Alberto Tebaldi (CEO), Gianluca Falcioni (Managing Director)e Alessio Salucci (Direttore Sportivo). Design esclusivo grazie al colore di carrozzeria Petrol blue opaco, cerchi in lega da 19 pollici in tonalità rame CUPRA, freni Performance Bembo. Nell’abitacolo spiccano sedili sportivi di tipo bucket, volante racing con pulsante di avviamento. E inoltre infotainment da 12 pollici incastonato nella plancia, che offre la tecnologia e la connettività di cui gli allievi di Valentino Rossi hanno bisogno.

Una partnership ad alte prestazioni

La partnership nasce per volontà del brand CUPRA che condivide con l’Academy filosofia, spirito di squadra, valori e principi dei due marchi. Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA Italia, in occasione della consegna delle vetture, ha dichiarato: “Questa collaborazione rafforza inoltre il posizionamento indipendente e non convenzionale di CUPRA, coerente con la filosofia di vita che caratterizza gli appassionati delle due ruote, evidenziandone i valori“.

“Per noi è motivo di grande orgoglio inaugurare la collaborazione con CUPRA“, ha sottolineato Alessio Salucci. “Marchio con cui condividiamo la passione per le sfide e i valori di professionalità e impegno con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Siamo certi che le numerose funzionalità e potenzialità di CUPRA Formentor sapranno interpretare al meglio le esigenze dei nostri piloti durante i loro spostamenti“. La collaborazione prevede una serie di eventi che verranno postati sui social per fare conoscere il nuovo marchio in tutto il mondo.