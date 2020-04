Coronavirus Italia, bollettino 9 aprile: 1.615 nuovi positivi, 610 deceduti

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 9 aprile 2020. Il numero delle vittime sale di 610 unità, i nuovi positivi sono 1.615.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale di giovedì 9 aprile 2020 dell’emergenza Coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi positivi è di 1.615 per un totale di 96.867, di cui 3.605 in terapia intensiva (-88 unità). 610 nuovi deceduti, 28.470 il totale dei guariti, 1.979 in più rispetto a ieri.

Altri 7 medici sono deceduti per Coronavirus in Italia, portando il totale dei decessi tra i camici bianchi a 103. In totale sono 13.522 gli operatori sanitari contagiati dall’inizio della pandemia.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS NELLE REGIONI

In Lombardia si contano 1.388 nuovi casi di Coronavirus e 300 decessi nelle ultime 24 ore. L’aumento dei casi è dovuto al maggior numero di tamponi effettuati, oggi pari a 9.396. I ricoverati in terapia intensiva calano di 21 unità, pari a 1.236.

In Emilia Romagna si sono registrati 409 nuovi contagiati e 54 morti in più. Il numero totale dei contagiati sale a 18.234, a fronte di 78.367 test effettuati, 3.176 in più. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva: 361, 5 in meno. 2.890 i guariti. I positivi nelle Marche sono 4.955 (1.078 sono ricoverati), 96 nuovi contagi, 43 tra Pesaro e provincia, 669 sono i deceduti. In Veneto quasi 13mila positivi, oltre 1.500 malati ricoverati, 270 in terapia intensiva e 750 morti.

In Piemonte il totale complessivo dei morti con Coronavirus è di 1.417. Sono 13.964 le persone finora risultate positive, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 423. La regione Abruzzo dall’inizio dell’emergenza conta 1.931 casi positivi al Covid 19. Nelle ultime 24 ore si registra un aumento di 72 nuovi casi, su un totale di 981 tamponi analizzati. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 194 pazienti deceduti.

In Toscana si segnalano altri 173 nuovi casi e 16 decessi (contro i 23 del giorno precedente). I morti arrivano così a superare quota 400, 6.552 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. In Calabria fortunatamente i numeri restano bassi: su 14.248 tamponi sono 874 i positivi (+15 rispetto a ieri), 61 i deceduti. A breve inizierà la cosiddetta Fase-2 in Italia: ma come possiamo immaginarci la stagione estiva?

L’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS NEL MONDO

Nel mondo si registrano 1,5 milioni di persone infette da Covid, circa 90mila i decessi e oltre 340mila i ricoverati. In Spagna il numero dei morti è in calo, 683 in 24 ore, che portano il bilancio totale a quota 15.238. Il numero dei nuovi contagi registrati è di 5.756, che alzano a 152.446 il totale dei positivi.

Sale il numero dei contagi in Belgio che adesso conta quasi 25mila casi e 2.523 decessi. E’ salito a 2.396 il numero delle persone decedute per Coronavirus in Olanda, 148 nelle ultime 24 ore. In un giorno si sono ammalate 1.213 persone, portando così a 21.762 il totale dei contagiati. Tra questi, 1.424 sono ricoverati in terapia intensiva.

In Germania sono saliti a 113.296 i casi di contagio, mentre le vittime sono 2.349, stando alla Johns Hopkins University. La Francia, invece, conta quasi 113mila contagi e circa 11mila morti, con oltre 21mila cittadini ricoverati. Il Regno Unito supera quota 60mila infetti da Coronavirus e i morti sono oltre 7mila.

Negli Stati Uniti oltre 438mila casi e 15mila vittime. Nuovo record di decessi nello stato di New York: 799 morti nelle ultime 24 ore, che portano il bilancio totale a 7.067.