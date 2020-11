Prosegue l'allerta Covid nel paddock MotoGP. Iker Lecuona salterà il GP di Valencia perché in quarantena, dopo che suo fratello è risultato positivo.

Il team KTM Tech-3 dovrà fare a meno di Iker Lecuona nel primo weekend MotoGP di Valencia. Il rookie spagnolo non può lasciare la sua casa in Andorra perché ha avuto contatti con suo fratello positivo al Coronavirus. “Siamo molto delusi per il fatto che Iker Lecuona non prenderà parte al Gran Premio d’Europa questo fine settimana“, ha commentato il team principal di Tech 3 Herve Poncharal. “Finora è risultato negativo, ma suo fratello, che è anche suo assistente personale, è risultato positivo. Pertanto, le autorità di Andorra lo hanno classificato come uno stretto contatto“.

Iker Lecuona verrà sottoposto ad ulteriori test nei prossimi giorni, ma dovrà comunque saltare il prossimo round MotoGP. “Oggi verrà nuovamente testato, ma anche se il test sarà negativo, dovrà andare in quarantena e non gli sarà permesso di lasciare la sua casa ad Andorra per dieci giorni“, si rammarica Poncharal. “Il piano è che venga nuovamente testato mercoledì prossimo. Se questo test sarà nuovamente negativo, potrà recarsi a Valencia e prendere parte alla seconda gara di Valencia“.

Al primo round MotoGP di Valencia, Tech-3 gareggerà solo con un pilota. Non è quindi previsto l’impiego di Dani Pedrosa sebbene sia il sogno di tanti tifosi. “Iker non sarà sostituito per questo evento. L’intero team Tech-3-KTM si concentrerà su Miguel Oliveira“, ha commentato il team principal Poncharal. Prosegue l’allerta Coronavirus nel paddock della classe regina, ma fortunatamente la bolla realizzata da FIM e Dorna sta funzionando, consentendo al Motomondiale di andare avanti. Assente anche Valentino Rossi, ancora positivo al tampone, anche se spera in una negativizzazione ‘last minute’ per essere in pista sabato.