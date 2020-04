Box18 è il live format di Corsedimoto visibile dalle 18 sulla pagina ufficiale Facebook. Oggi parliamo della storia di un gruppo di piloti che, all’età di 16/18 anni, si sono visti stravolgere la vita grazie al Docu-Reality “MotorHome Piloti di Famiglia” trasmesso sul canale televisivo MTV. Da quel momento le loro strade si sono evolute in modi molto diversi. Oggi, come un gruppo di rockstars, hanno deciso di riunirsi, dando vita a: Motorhome the Reunion. Ospiti della diretta: Cecilia Masoni, Alessandro Delbianco, Manuel Pagliani, Stefano Valtulini, Andrea Caravella.

Fate le vostre domande interagendo con i commenti

E’ possibile interagire coi nostri ospiti scrivendo le vostre domande nello spazio “commenti” su Facebook. Condotto da Fabio Nonnato, Box18 è il nostro appuntamento fisso, tre volte la settimana, per parlare dei temi “caldi” del momento, oppure occuparci di tecnica, insieme a specialisti del settore.

Come seguirci

Il nostro format Box18 è un contenuto multicanale. La diretta è visibile sulla nostra pagina ufficiale Facebook. Un estratto del programma verrà reso successivamente disponibile su InstagramTV e sul sito. Ecco dove seguirci:

• IG @corsedimoto

• FB Corsedimoto.com

• WEB www.corsedimoto.com