Superbike Portimao, gli orari delle dirette su SKY Sport Arena e TV8

La Superbike a Portimao oggi propone due sfide infuocate. Dirette in chiaro su Sky Sport Arena e TV8

La Superbike propone una domenica di fuoco sul tracciato di Portimao, con due sfide che possono cambiare faccia alla classifica Mondiale. Dopo il successo di Jonathan Rea in gara 1, sarà interessante vedere se Scott Redding e la Ducati riescono a rispondere nelle sfide di oggi: alle 12 la Superpole Race (10 giri) e alle 15 gara 2, sulla distanza di 20 giri.

Sotto i riflettori anche Michael Rinaldi, 23enne riminese che sabato ha fatto quinto, miglior pilota Ducati all’arrivo di gara Superbike.

Domenica 9 agosto SKY Sport Arena

10.00-10.15 WorldSBK Warm up

10.25-10.40 Supersport Warm up

10.50-11.05 Supersport 300 Warm up

12.00 Diretta WorldSBK Superpole Race

13.30 Diretta Supersport Gara 2

15.00 Diretta WorldSBK Gara 2

16.15 Diretta Supersport 300 Gara 2

La programmazione di TV8

ore 13.45 Differita WorldSBK Superpole Race

ore 15.00 Diretta WorldSBK Gara 2