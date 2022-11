Il nuovo testimonial di Tucano Urbano? E’ una bottiglia di plastica

“100% PLASTICA? CERCHIAMO PROPRIO TE!” Fedele al suo DNA, TUCANO URBANO sceglie ancora una volta la strada del sorriso per lanciare GOOD WHEELS, la prima linea di prodotti realizzati con poliestere riciclato derivato dalle bottiglie di plastica. Protagonista della nuova campagna video è proprio una bottiglia di plastica che viene licenziata. Ma – colpo di scena – il giorno dopo tutto cambia: il ciclo di vita della triste e sconsolata bottiglia non si è affatto concluso, bensì riparte con tutta la gioia di tornare a rinascere nelle nuove giacche GOOD WHEELS di TUCANO URBANO.

Un’opera di sensibilizzazione

“Abbiamo scelto – spiega Florian Martin, Marketing Manager del brand milanese – di sensibilizzare i commuters urbani sul tema della sostenibilità, senza dimenticare l’ingrediente «fun», che da sempre è insito in TUCANO URBANO. Questo spot in cui la nostra bottiglia cambia vita vuole illustrare in modo divertente il concetto di economia circolare a tutti gli irriducibili delle due ruote che, scegliendo di muoversi in moto, scooter o bici tutto l’anno, danno già un loro contributo a favore di una mobilità urbana più responsabile”.

La nuova campagna video è realizzata dal team marketing di TUCANO URBANO, con il contributo di Grazia Bagnacavalli. L’artista ha umanizzato tutte le bottiglie di plastica in coda per essere riciclate e trasformate nel filato della nuova linea GOOD WHEELS.

Tessuti virtuosi

Il brand della Copertina ha infatti deciso di intraprendere un percorso che lo porterà verso una produzione sempre più sostenibile. Questo a partire dal modo stesso di concepire, progettare e confezionare tutti i prodotti. Acquistare un prodotto TUCANO URBANO identificato dall’icona GOOD WHEELS significherà scegliere un capo realizzato con tessuti derivanti dal riciclo delle bottiglie di plastica e dal riciclo di materiali in nylon (fibre di scarti postindustriali, filati e scarti di tessiture post-consumo, reti da pesca, ecc.).

Confezionamento sostenibile

Non solo, GOOD WHEELS sceglie anche di usare packaging ridotti al minimo e ottenuti con materiali riciclati e riciclabili; va inoltre a evidenziare la scelta di effettuare finissaggi tessili e trattamenti Water Resistant ecosostenibili. Con GOOD WHEELS, TUCANO URBANO intende rafforzare ancora di più il suo antico impegno per lo sviluppo di prodotti in grado di durare nel tempo. Ma anche di essere riparati, quando possibile, così da garantire una più lunga vita.