Eleveit srl il 100% della proprietà passa al Gruppo Mandelli

Mandelli S.r.l. ha acquisito il controllo di Eleveit S.r.l rilevando l’intera partecipazione detenuta dall’azionista, Zanatta S.r.l. Eleveit, costituita nel 2018 e con sede a Altivole (Treviso), è tra i più interessanti operatori emergenti in Italia nel settore calzaturiero per moto. L’offerta di prodotti di Eleveit comprende stivali e scarpe stradali per svariate destinazioni d’uso motociclistico, stivali per motocross e stivali racing. Eleveit serve oltre 200 clienti nel mondo, con una presenza consolidata sui principali mercati europei ed extra-CEE.

Obiettivi dell’operazione

Grazie all’ingresso di Mandelli nel capitale, già proprietario di Tucano Urbano S.r.l., Eleveit avrà la possibilità di sfruttare svariate sinergie di gruppo e disporrà delle necessarie risorse al fine di realizzare un solido percorso di espansione internazionale e ulteriore consolidamento nei mercati di riferimento. L’amministratore delegato, nonché socio fondatore, Ivo Zanatta è stato confermato alla guida della società Eleveit al fine di garantire continuità del business e di proseguire il percorso di crescita del portafoglio clienti e sviluppo del portafoglio prodotti.

Gruppo Mandelli

Il Gruppo di cui Mandelli s.r.l. fa parte, fondato nel 1945 e con sede a Carate Brianza (MB), è attivo nel settore delle due ruote. Opera nel mercato europeo come produttore di biciclette e accessori nonché abbigliamento e accessori per motociclisti, occupando complessivamente circa 300 dipendenti. Il Gruppo prevede di chiudere l’esercizio 2022 con un turnover consolidato ante-acquisizione superiore a € 80 milioni.

Zanatta srl

Zanatta è la società della omonima famiglia, soci fondatori di TCX®*, allora costituita nel 1982 da Ivo Zanatta e da suo padre Giuliano, figure di riferimento nel mercato calzaturiero motociclistico.