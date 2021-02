VIDEO MOTOGP Yamaha ufficiale senza Valentino Rossi, cosa cambia?

Yamaha presenta la squadra ufficiale MotoGP da quest'anno senza Valentino Rossi. Come cambieranno gli equilibri tecnici e "politici" all'interno del box?





Cosa e quanto cambierà la Yamaha ufficiale MotoGP senza Valentino Rossi? Dal 27 marzo in Qatar, gara d’apertura della stagione 2021 il confermato Maverick Vinales e il nuovo compagno Fabio Quartararo, promosso dal team Petronas, andranno a caccia del titolo iridato. Il numero uno in Yamaha manca dal 2015, cioè dall’ultima zampata di Jorge Lorenzo. Nel team interno mancherà il vincitore di nove titoli Mondiali, anche se l’ultima volta nell’ormai lontano 2009. Come cambieranno gli equilibri tecnici e “politici” all’interno del box senza Valentino Rossi? L’approfondimento nel video qui sopra.

Pochi sviluppi tecnici

Non ci sono grandi novità tecniche, perchè il regolamento MotoGP ha congelato gran parte degli sviluppi, in particolare nell’area motore. Gli ingegneri giapponesi dovranno lavorare soprattutto sulla gestione dell’aderenza, visto che in parecchi GP della passata stagione è stato questo il tallone d’Achille. Yamaha comunque riparte da una base solidissima, cioè dai sette trionfi 2020, la metà delle gare disputate. La M1 quindi è una certezza, adesso toccherà ai piloti. Il dubbio è: Maverick Vinales, l’eterna promessa, e un Fabio Quartararo ancora acerbo, sono da Mondiale? Ne parliamo in questo approfondimento video.