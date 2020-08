VIDEO MotoGP: scintille Espargaró-Petrucci in pista e fuori

Danilo Petrucci ed Aleix Espargaró, scintille in Q1 tra i due piloti. Le immagini di quanto successo al Red Bull Ring.

Prima sessione di qualifiche MotoGP in cui non è mancata una ‘accesa divergenza di opinioni’. Protagonisti Danilo Petrucci ed Aleix Espargaró, entrambi a caccia di uno dei due posti utili per accedere alla Q2. Nel corso del turno abbiamo visto chiaramente come l’alfiere del team Aprilia abbia creato parecchi problemi al pilota Ducati verso la fine del turno. Ecco le immagini.

VIDEO Aleix Espargaró ostacola Danilo Petrucci. Le scintille

Una mossa che probabilmente è costata a ‘Petrux’ l’ultima possibilità di guadagnare la Q2. Inviperito il pilota Ducati, che in pit lane rifila un dito medio al collega, per poi fargli anche un applauso virtuale dopo aver rivisto la manovra. È il primo degli esclusi dal secondo turno di qualifiche MotoGP: per lui arriva così la 13° piazza in griglia. Espargaró si è difeso così.