Sky Racing Team VR46 si presenta il 30 gennaio a Tavullia

Sky Racing Team VR46 presenta il suo 2020 tra Moto2 e Moto3. L'evento avrà luogo il 30 gennaio al Motor Ranch di Tavullia.

Finora era uscita qualche data solo per la categoria regina. A fine mese però ci sarà la presentazione anche di una squadra Moto2 e Moto3. Parliamo di Sky Racing Team VR46, che il 30 gennaio alzerà i veli sulle nuove KALEX e KTM guidate dai suoi quattro piloti nel Motomondiale. Cambio anche di posto in cui avrà luogo l’evento: non più il palco del programma televisivo X Factor, ma il Motor Ranch a Tavullia.

La maggiore novità è rappresentata dai piloti schierati in questa nuova stagione, per il team che cambia ‘metà squadra’ in entrambe le categorie. In Moto2, accanto al confermato Luca Marini, arriva Marco Bezzecchi. Tante aspettative riposte nel primo, che disputerà la terza stagione sempre con la stessa squadra. L’anno scorso ha conquistato due vittorie, altri due podi ed una pole position che gli valgono il 6° posto iridato. ‘Bez’ invece vuole lasciarsi alle spalle un anno d’esordio difficile con la KTM di Tech3. Per lui sarà il secondo anno nella categoria, ma con una KALEX ed un team tutti da conoscere.

Per quanto riguarda la Moto3, ci sarà ancora il Rookie dell’Anno Celestino Vietti, mentre dall’altra parte del box assisteremo al ritorno di Andrea Migno. Il primo sarà senza dubbio l’uomo di punta della squadra: nel suo primo anno completo ha ottenuti tre podi ed una pole position, oltre ad essersi mantenuto spesso e volentieri in competizione per il successo. Risultati che gli sono valsi la sesta piazza iridata ed il titolo di miglior esordiente. Per Migno, come detto, è un ritorno dopo il periodo 2015-2017: c’è voglia di rivalsa dopo stagioni ricche di alti e bassi.