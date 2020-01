Ducati Endurance verso Le Mans contro la storia

Ducati insieme al Team ERC Endurance si prepara per la 24 ore di Le Mans Moto: la storia non riserva precedenti favorevoli, ma...

Il debutto nel FIM EWC del sodalizio tra Ducati ed il Team ERC registratosi alla 8 ore di Sepang ha prodotto un’iniezione di fiducia. La doppia Top 10 tra qualifiche e gara, ottenuta alla prima assoluta della squadra con la Panigale V4 R, indiscutibilmente è di buon auspicio per il futuro. Superato la premiere del progetto, per la casa di Bologna si presenta adesso una nuova sfida rappresentata dalla 24 ore di Le Mans.

PRECEDENTI ALLE 24 ORE

Pochi lo sanno, ma delle 224 gare finora disputate nella storia del Mondiale Endurance Moto, Ducati è riuscita a vincerne una. Addirittura una 24 ore, in Spagna, sul cittadino del Montjuïc. Era il 5-6 luglio del 1980 quando una 900 SS, con Alejandro Tejedo e José Maria Mallol, si assicurò la vittoria. Altri tempi, ma di fatto resta tuttora la prima ed unica affermazione della Rossa di Borgo Panigale nella categoria.

PRECEDENTI A LE MANS

Sempre agli albori della specialità, l’inaugurale edizione della 24 Heures Moto Le Mans disputatasi nel 1978 aveva prodotto un risultato di rilievo. Una 900 SS affidata a Benjamin Grau e Salvador Canellas concluse al quinto posto assoluto, aggiudicandosi la vittoria di classe Silhouette. Per rivedere una Ducati in trionfo sul circuito Bugatti bisognerà attendere il 2017, con il successo della 1299 Panigale S dello Special Team Ducati by Z Racing nella classe Supertwin. Ad oggi l’ultima Ducati a vedere il traguardo di una 24 ore…

SFIDA

La Panigale V4 R ha già esordito in una 24 ore lo scorso mese di settembre grazie al team Hertrampf, in gara al Bol d’Or e costretto al ritiro per un inconveniente tecnico. La 24 ore del 18-19 aprile prossimi sarà la prima esperienza a Le Mans per la V4 R e per il Team ERC Ducati, con un duplice obiettivo. Da una parte ben figurare in prova, dall’altra sovvertire dei precedenti tutt’altro che favorevoli. Statistiche alla mano, dalla prima edizione del 1978, di 61 Ducati che hanno preso parte alla gara soltanto 31 (il 44,92 %) hanno visto il traguardo…