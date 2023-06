ERC Endurance Ducati: ritiro a Spa ed assente a Suzuka

Nei mesi scorsi il Campione del Mondo MotoGP in carica Pecco Bagnaia aveva manifestato pubblicamente il suo desiderio di correre, un giorno, alla 8 ore di Suzuka con Ducati. Ad oggi resta un sogno: diverse situazioni (complesse) da sistemare, ultimo ma non ultimo la materiale presenza di un team di livello Ducati alla “gara delle gare“. Proprio così: basti pensare che l’edizione 2023 vedrà al via una sola Panigale V4 R schierata da una realtà locale (Team de” LIGHT), registrando nuovamente l’assenza di ERC Endurance Ducati, dalla 8 ore di Sepang 2019 compagine di riferimento Ducati Corse nel FIM EWC. Di fatto sarà l’unico tra i 6 team ufficiali delle competizioni motociclistiche di durata a saltare la trasferta del Sol Levante, tutto questo per svariate motivazioni.

ERC ENDURANCE DUCATI SALTA SUZUKA

Se lo scorso anno era in compagnia della stragrande maggioranza delle squadre permanenti del Mondiale Endurance, in questa circostanza l’assenza di ERC Endurance Ducati peserà e non poco. La situazione in campionato, combinata a costi logistici spropositati e, sulla carta, legittime perplessità sul poter lottare con i team giapponesi (gommati Bridgestone) in questo evento, hanno convinto la compagine tedesca a dar forfait per la 8 ore. Una decisione in controtendenza ai propositi ambiziosi di inizio-partnership con Ducati: nell’edizione 2020, successivamente cancellata per l’emergenza pandemica, avrebbe persino schierato Tommy Bridewell alla 8 ore.

RIENTRO AL BOL D’OR

ERC Endurance Ducati ha già dato l’appuntamento al Bol d’Or del prossimo mese di settembre, maratona di 24 ore dove, lo scorso anno, la vittoria sfumò proprio sul più bello, da leader ed a poco più di un’ora dal termine. In segno di continuità a questo exploit, la V4 R #6 ha poi concluso al quinto posto assoluto lo scorso mese di aprile alla 24 ore di Le Mans, eguagliando il miglior risultato Ducati di sempre all’evento.

ASSENTE A SUZUKA, KO A SPA

Non è andata altrettanto bene la 24 ore di Spa Francorchamps dello scorso fine settimana, con il ritiro registratosi dopo sole 4 ore per un problema al cambio. Una gara alla quale ERC Endurance Ducati si era presentata senza Chaz Davies, il quale ha dato forfait per i ben noti problemi alla schiena manifestati già in occasione del Bol d’Or 2022. Accanto ai titolari Xavi Forés e David Checa, la squadra ha ingaggiato all’ultim’ora il giovane svedese Jesper Pellijeff. Sicuramente un pilota generoso, talentuoso e di prospettiva, ma per il Bol d’Or presumibilmente si cercherà un altro profilo…