Assen, Carlo Ubbiali professore all’università del motociclismo

La MotoGP fa tappa ad Assen e la mente vola ai trionfi di Carlo Ubbiali. Il pilota bergamasco vinse note titoli mondiali tra il 1951 ed il 1960 ed è era soprannominato il “Professore di Assen”. Sullo storico circuito olandese corse 10 volte conquistando con 4 vittorie, 4 secondi posti e un terzo posto. Mancò il podio solo una volta a causa di un ritiro. Carlo Ubbiali partecipò complessivamente a 74 gran premi vincendone 39. Era un pilota molto razionale, furbo, chiamo anche “La volpe”. Oltre all’astuzia però c’era anche, soprattutto, il cuore, il coraggio. Ubbiali gareggiò anche al Tourist Trophy conquistando cinque successi.

Carlo Ubbiali ereditò la passione per le moto da suo padre che aveva una concessionaria MV Agusta e lui lavorava come meccanico. Un giorno sostituì un pilota che non poteva correre e salì subito sul podio. Da quel giorno venne ingaggiato come pilota MV Agusta con cui conquistò il suo primo podio mondiale proprio ad Assen, nel 1949. Passò poi alla Mondial con cui si laureò Campione del Mondo 125 nel 1951 per poi tornare alla MV con cui vinse 8 titoli iridati.

In due occasioni, nel 1956 e nel 1960, ad Assen Carlo Ubbiali vinse sia la gara della 125 cc che quella della classe 250. Proprio a fine 1960 lasciò le competizioni da campione, anzi, bi campione. Quell’anno trionfò in entrambe le categorie ma decise di lasciare. Era morto suo fratello che gli faceva da manager ed in più aveva deciso di sposarsi. Tornò a lavorare così nell’officina di famiglia ed iniziò a seguire ed aiutare un ragazzino della sua zona che provava per lui una grande ammirazione: Giacomo Agostini. L’allievo superò poi il maestro, anzi, “il Professore”. Agostini vinse 15 titoli Mondiali e ad Assen conquistò 14 successi.

Ubbiali e sempre rimasto nel mondo delle moto, uno sport che aiuta e rimanere giovani. Si è spento all’età di 90 anni nel 2020.

Foto: Joop van Bilsen / Anefo