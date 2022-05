Motomondiale: Quella foto rimasta nel cuore con il SIC, Pasini & friends

I magnifici sei, li riconoscete? Sfogliando gli album dei ricordi del motomondiale, emerge questa foto scattata esattamente 15 anni fa per promuovere la prima edizione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano. Era un periodo di grandi cambiamenti. La Romagna si apprestava ad organizzare un Gran Premio del motomondiale che coinvolgeva direttamente tutto il territorio riminese e la nascente Rider’s Land.

Dal 1981 al 1993 si era svolto il Gran Premio Motociclistico di San Marino ma non era strettamente legato a Misano dato che si correva su vari circuiti a rotazione quindi anche a Imola e Mugello.

Da sinistra c’è Marco Simoncelli che nel 2007 gareggiava in 250 su Gilera. Era una stagione molto difficile per lui ma il pubblico di Misano impazziva per il pilota di Coriano. Al suo fianco Mattia Pasini, vicino a lui nella foto e nella vita. Erano grandi amici, praticamente inseparabili. Mattia Pasini quell’anno aveva avuto tanti problemi alla sua Aprilia che lo avevano costretto a numerosi ritiri ma quando la moto andava lui volava. Vinse a Misano, collezionò altre 3 vittorie e ben 9 pole position.

C’è poi Loris Capirossi, all’epoca MotoGP con Ducati a fianco di Casey Stoner che vinse a Misano. Nella foto manca Valentino Rossi che essendo di Tavullia non rientrava tra i romagnoli. Presente Andrea Dovizioso, impegnato nella classe 250 così come Alex De Angelis poi quinto nella gara di casa e terzo nella classifica finale.

L’ultimo della fila è forse il più difficile da riconoscere perché qui era giovanissimo. E’ Roberto Tamburini, in gara nel Mondiale 125 con Matteoni Racing. Era un pilota emergente all’epoca e praticamente lo è anche oggi, ma nel Mondiale Superbike.

Dal 2007 ad oggi il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è cambiato tantissimo. Tra i piloti presenti in foto, a settembre rivedremo in pista a Misano Andrea Dovizioso e forse Mattia Pasini che non ha ancora rinunciato alla speranza di partecipare a qualche gara di Moto2.