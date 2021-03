Motomondiale: Aspar Team, un aiuto alla Croce Rossa contro il Covid

Aspar Team accanto alla Croce Rossa spagnola: in vendita 500 capi d'abbigliamento per sostenere l'impatto sociale da pandemia. "Dobbiamo essere uniti" ha rimarcato Jorge Martínez.

È passato più di un anno dalla “esplosione” dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, rivoluzionando la vita di tutti. In questo periodo non sono mancate tantissime iniziative per sostenere sia la ricerca che le strutture sanitarie in prima fila in questa situazione. Non si tira indietro una squadra presente nelle classi Moto2 e Moto3 del Motomondiale, ovvero Aspar Team. La struttura di Jorge Martínez offre il suo sostegno alla Croce Rossa, che riceverà la somma ottenuta dalla vendita online di 500 capi d’abbigliamento appartenenti alla squadra iberica.

Si cerca così di offrire un contributo per aiutare a gestire l’impatto sociale di questa pandemia in Spagna. In vendita su www.teamaspar.shop ci sono infatti maglie, polo e felpe, come quelle utilizzate dal team nel corso della stagione 2020. Come detto, il ricavato verrà interamente devoluto alla Croce Rossa. “Vogliamo mettere il nostro granello di sabbia per chi sta soffrendo gli effetti della pandemia” ha commentato Martínez. “Ora più che mai è necessario rimanere uniti per superare questa situazione. Vogliamo così ricambiare per tutto l’affetto ricevuto durante la stagione 2020, un anno difficile ma di grande successo per Aspar Team.”