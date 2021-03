VIDEO MotoGP, Test Qatar: guardate la nuova coppia Vinales-Quartararo!

Maverick Vinales e Fabio Quartararo in azione nella prima giornata di test MotoGP in Qatar. La coppia Yamaha factory al lavoro su diversi aggiornamenti.





Giornata di forte vento sul circuito di Losail, dove si è tenuta la prima giornata di test MotoGP. La prima grande novità nel team Yamaha factory è l’esordio di Fabio Quartararo al fianco di Maverick Vinales. Il francese ha chiuso la giornata al 15esimo posto, compiendo un totale di 69 giri e confermandosi come il pilota più prolifico del sabato. Fabio ha realizzato il suo miglior crono in 1’55″7, con un gap di poco più di un secondo dal best lap di Aleix Espargarò.

Per Maverick Vinales nono tempo e un totale di 50 giri in sella alla sua Yamaha YZR-M1. Il pilota di Roses ha siglato il suo miglior giro in 1’55″2. Con il passaggio di Valentino Rossi in Petronas Vinales si è spostato dall’angolo sinistro a quello destro del box, lasciando la sua ex postazione al neo arrivato Quartararo e al suo capotecnico Diego Gubellini. Per i due alfieri del team Monster Energy Yamaha tanto materiale da provare, dopo un lungo inverno senza test privati se non in Giappone. Al vaglio dei due telaio, forcellone e anche una nuova aerodinamica, lavoro diviso equamente. Ma nella prima giornata di test MotoGP il più veloce del marchio risulta Franco Morbidelli, che lavora con una moto già ben collaudata.

