MotoGP Test Qatar, day-1: Espargaró-Aprilia al comando, tutti i tempi

Primo giorno di test MotoGP con Aleix Espargaró ed Aprilia in testa alla classifica, seguono Bradl ed il campione Mir. Tempi e cronaca.





Si è chiusa la prima giornata di test ufficiali a Losail. Se guardiamo i riferimenti cronometrici, brilla Aleix Espargaró con la sua RS-GP, a precedere la RCV di Stefan Bradl ed il campione MotoGP in carica Joan Mir. Gli unici a scendere sotto il muro di 1:55, anzi Espargaró superando il record in gara di Jorge Lorenzo (1:54.927). La giornata era iniziata con forte vento e pista molto sporca a causa della sabbia. Nel corso della giornata però le condizioni sono migliorate, soprattutto quand’è cessato il vento. Vediamo com’è andata.

Per quanto riguarda appunto il team del capoclassifica, in Aprilia il pilota catalano ed il rookie Lorenzo Savadori si sono concentrati molto sul pacchetto aerodinamico, oltre che sul motore. In casa Honda, come promesso Takaaki Nakagami ha la moto aggiornata, ovvero la RC213V 2020 come tutti i suoi colleghi. Il nuovo compagno di box Alex Márquez si è reso protagonista di un incidente senza conseguenze. Pol Espargaró ha testato due scarichi differenti, mentre Stefan Bradl aveva tre moto a disposizione, una con un chassis nuovo.