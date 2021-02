Petronas Yamaha SRT lunedì apre il suo Mondiale MotoGP 2021 con Franco Morbidelli e Valentino Rossi. Un'anteprima video.

Mancano pochi giorni alla presentazione di Petronas SRT. Lunedì 1 marzo infatti si aprirà ufficialmente la stagione MotoGP 2021 del team satellite Yamaha, con il vice-campione 2020 Franco Morbidelli affiancato da Valentino Rossi. C’è attesa per conoscere i nuovi colori della M1 con cui correranno i due piloti italiani. Lo ricordiamo, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della squadra, a partire dalle 10:30 italiane.

Franco Morbidelli riparte da una stagione chiusa come miglior pilota della casa dei tre diapason. I colleghi lo indicano come uno dei ragazzi a cui fare particolare attenzione in questa nuova stagione MotoGP… Dall’altra parte c’è il suo maestro, Valentino Rossi, che a 42 anni appena compiuti apre un nuovo capitolo della sua lunga carriera. Cosa aspettarci da questo duo? Solo la pista lo dirà. Intanto lunedì si apre un nuovo campionato, prima di entrare ufficialmente in azione sul Losail International Circuit per i primi test ufficiali.