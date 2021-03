VIDEO – MotoGP, Guido Meda: “Marc Marquez in pista al primo GP”

Guido Meda commenta lo shakedown MotoGP a Sky Sport e azzarda uno scoop eccellente: "Secondo me Marc Marquez sarà in pista al primo Gran Premio".





Guido Meda commenta la prima giornata dello shakedown MotoGP in Qatar. E lancia quella che potrebbe essere una notizia a dir poco sensazionale. Marc Marquez potrebbe provare a salire sulla RC213V nelle FP1 del 26 marzo!

In pista i tre rookie Ducati Luca Marini, Enea Bastianini e Jorge Martin che hanno preso le misure alle loro Ducati Desmosedici. Sull’asfalto di Losail presente anche il pilota Aprilia Lorenzo Savadori, che sfrutta le concessioni del regolamento, e i collaudatori dei sei costruttori. Tra questi anche Michele Pirro che da anni rappresenta l’avanguardia dello sviluppo Ducati. Gli ingegneri di Borgo Panigale hanno lavorato già su nuove soluzioni sperimentali che sicuramente faranno scuola.

Nuove appendici aerodinamiche portare in pista dal collaudatore pugliese, che confermano l’estrosità in materia di Borgo Panigale. Sulla moto laboratorio di Pirro sono stati notati, dietro alla gomma anteriore, dei convogliatori d’aria. Probabilmente l’obiettivo è quello di cercare più stabilità sul rettilineo e dare più carico all’avantreno. Ricordiamo che nella stagione MotoGP 2020 le Ducati hanno riscontrato particolari problemi con la nuova carcassa posteriore Michelin, che ha sbalzato l’umore e i risultati del suo ex pilota di punta Andrea Dovizioso.

Nella prima uscita ufficiale di questa nuova stagione MotoGP il grande assente resta Marc Marquez. Ma Guido Meda a Sky Sport sembra essere certo: “Secondo me Marquez al primo Gran Premio ci sarà. Nelle FP1 proverà a salire in moto, fa esercizi che non sono compatibili con una frattura non saldata“. La rivelazione del campionato? “Valentino Rossi e Franco Morbidelli… Saranno la coppia dell’anno, Morbidelli può essere l’uomo del Mondiale“. Ma, nel caso di un ritorno così repentino di Marc Marquez, i venti dei pronostici soffierebbero nuovamente verso Cervera…?

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri