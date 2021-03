VIDEO MotoGP, Fabio Quartararo: “Che fatica per abituarmi alla M1…”

Fabio Quartararo al top nei primi test MotoGP del 2021. Non è stato semplice, ma il feeling è costantemente migliorato. Le sue parole.





Esordio con i colori Monster Yamaha e prima posizione in classifica combinata. Fabio Quartararo chiude così i tre giorni di test svolti a Losail, i primi verso questa nuova stagione MotoGP 2021. Quindi un ottimo inizio per il pilota francese? Non esattamente… “Ho fatto fatica ad abituarmi alla M1” ha ammesso a fine giornata. Ma è andata sempre meglio, tra varie prove svolte ed un time attack che gli ha sorriso sul finale del day-2. Una classifica molto corta: basti pensare che Jack Miller è 2° a 77 millesimi.

Un primo passo comunque nella giusta direzione per Fabio Quartararo, ora uno dei due piloti di riferimento della casa dei tre diapason. Per lui un crono di 1:53.940, a 560 millesimi dal record assoluto della pista, e 59 giri a referto nella giornata odierna. Una cosa che ha apprezzato molto poi è che “Ogni volta che mettiamo una gomma nuova, miglioriamo il passo.” Insomma, tante cose da considerare alla fine di questi due giorni, in vista dei test già della prossima settimana. Le parole del pilota nel video in alto.

Mercoledi si torna in pista

I test MotoGP riprendono mercoledi 10 marzo e stavolta si andrà avanti per tre giornate. Si tratterà dell’ultima tappa di avvicinamento al via del Mondiale programmato per domenica 28 marzo sullo stesso tracciato di Losail.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri