VIDEO Fausto Gresini, il commosso ricordo di Paolo Simoncelli

Innumerevoli i messaggi in ricordo di Fausto Gresini dal paddock del Motomondiale e non. Non è mancato quello di Paolo Simoncelli, che già col boss MotoGP aveva un rapporto molto stretto, visto l’allora team di appartenenza del figlio Marco. Un legame rafforzato ancora di più quando l’ex bicampione 125cc ha voluto a tutti i costi supportare la nascita di SIC58 Squadra Corse.

“Mi ha detto ‘Io voglio esserci, punto'” ricorda Paolo Simoncelli. Trapela una forte emozione nella sua voce, ricordando con questo particolare ciò che l’ha unito ancora di più a Fausto Gresini. Non manca di sottolineare anche la “malattia bastarda” che ha colpito lo sfortunato manager, ma che ha anche portato a lutti a livello personale. Le sue commosse parole nel video in alto.

Foto: Getty Images