VIDEO Fausto Gresini, le immagini di una carriera memorabile

Fausto Gresini, una vita nel Motomondiale come pilota prima e team manager poi. Alcune delle immagini più belle della sua carriera.





Il 23 febbraio 2021 segna la dipartita di un uomo che ha lasciato il segno nel Motomondiale, prima da pilota e poi da team manager. Fausto Gresini infatti è stato entrambe le cose. Non sono mancati momenti difficili da superare nella sua lunga carriera, come gli infortuni, oppure la tragica perdita di due suoi ragazzi (gli sfortunati Katō e Simoncelli). Decisamente da ricordare invece i due iridi 125cc vinti da pilota, a cui seguono i quattro da capo del Gresini Racing. Nel video una carrellata di immagini della sua lunga ed intensa carriera.

Una carriera iniziata con il GP delle Nazioni disputato nel 1982, ma purtroppo concluso con un ritiro. L’anno successivo, nella prima stagione completa in 125cc, arriva il primo podio ad Anderstorp, nel 1984 ecco anche la prima vittoria in gara sempre sul tracciato svedese. Un’annata chiusa da 3° iridato, preludio alla prima corona mondiale con la mitica Garelli. In 10 GP mette a referto tre vittorie, altri cinque podi, un 4° posto ed un ritiro. È vice-campione nel 1986 con uno svantaggio di 12 punti da Cadalora, per poi realizzare la sua stagione memorabile. Solo per una foratura nell’ultimo GP stagionale non si assicura il successo in tutti ed 11 gli eventi in programma. Un campionato vinto in maniera davvero netta, quella che è la sua seconda ed ultima corona iridata in carriera.