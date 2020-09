Valentino Rossi verso Misano tra video, fumetti e voci Petronas

Valentino Rossi si avvia verso l'appuntamento MotoGP di Misano tra video divertenti, una vignetta dedicatagli da Manara e voci sul nuovo contratto.

Chiuso il capitolo vacanze e relax Valentino Rossi si prepara ad un altro trittico del calendario MotoGP 2020. Pochi giorni al via del GP di Misano, appuntamento di casa per il campione di Tavullia, che proverà a dare una sterzata a questa stagione imprevedibile e su cui bisogna scommetterci e crederci. Porte aperte ad una minima parte di pubblico, per la prima volta in questo Mondiale, che non farà mancare il proprio sostegno al campione della Yamaha. E intanto il volto del Dottore fa scintille sul web, con quel disegno dedicatogli dal celebre artista Milo Manara. Il pesarese in sella alla M1 del 2004 con una sexy umbrella-girl al suo fianco.

Il video social con Francesca

Nelle ultime ore impazza sul web anche il video di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello a bordo di una Corvette da 700 CV. La modella è quasi spaventata dalla manovra tipica del drifting sulla pista di papà Graziano, video che si chiude con una lunga risata del nove volte iridato. Un momento di divertimento che racchiude la sostanza di questo campione: sapersi divertire anche a 41 anni e senza nessuna intenzione di smettere. Perché quando si chiuderanno le porte della MotoGP avrà un futuro garantito nelle corse automobilistiche.

L’accordo con Yamaha e Petronas SRT

Proprio a Misano potrebbe arrivare il tanto atteso annuncio dell’accordo con Yamaha Petronas SRT. Qui ritroverà una vecchia conoscenza come Wilco Zeelenberg, il tecnico olandese che per molti anni ha militato nel box factory. Nella squadra satellite Valentino Rossi avrà quasi le stesse opportunità per chiudere una carriera a dir poco prestigiosa. “E’ una grande opportunità per noi avere il miglior pilota di tutti i tempi, è qualcosa di unico – ha ammesso Zeelenberg a Motorsport.com -. Se 10 anni fa mi avessi detto che sarei stato il manager di una squadra con Valentino Rossi, non ci avrei creduto“. Non sarà solo una manovra di marketing, ma in Petronas puntano sull’esperienza del pilota di Tavullia per ambire a risultati importanti. “Vogliamo che l’anno prossimo faccia ancora meglio di quanto non faccia ora. Questa è la nostra sfida e la nostra ambizione“.

Una carriera al traguardo

Per il Dottore sarà una sfida non facile: provare a fare meglio di Fabio Quartararo. Poi sarà il momento dell’addio ad un mondo che soffrirà non poco la sua mancanza. Anche se possiamo prevedere che la sua presenza non mancherà di certo al fianco dei suoi team in Moto2 e Moto3. Il conto alla rovescia verso il tramonto sarebbe già iniziato secondo il team manager. “Finora sta andando a meraviglia per la sua età, ma non è più suo il futuro, stiamo parlando di giovani piloti, non di Valentino. Vogliamo mescolare le cose ed è anche nostra responsabilità decidere chi mettere a bordo della nostra squadra“. Saranno solo i risultati a decidere se Valentino Rossi proseguirà anche nella stagione 2022 di MotoGP.