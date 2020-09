MotoGP, Dovizioso-KTM: nessuna speranza neanche in Tech3

Nella stagione MotoGP 2021 Andrea Dovizioso avrà poche opzioni. Herve Poncharal, boss del team KTM Tech3, esclude un interessamento per il forlivese.

Nel paddock della MotoGP si continua a vociferare di un possibile passaggio di Andrea Dovizioso in KTM Tech3 al posto di Iker Lecuona. Il sogno di vedere insieme il forlivese e il suo compagno Danilo Petrucci è però soltanto una suggestione. I vertici di Mattighofen hanno sempre escluso una riapertura delle trattative dopo i colloqui dello scorso giugno terminati con una fumata nera. La filosofia della casa austriaca è di continuare a puntare su giovani piloti, scelta che si sta rivelando vincente. Basti vedere il trionfo di Brad Binder a Brno.

Lecuona non si muove

Iker Lecuona non si muoverà dal box Tech3 nella stagione MotoGP 2021, a ribadirlo è il boss del team Herve Poncharal. “Quest’anno il suo lavoro consiste nell’imparare – ha detto a The-Race.com -. A Brno ha avuto un weekend perfetto, ha provato a passare Mir e ha commesso un errore in frenata sulle buche ed è caduto portando Mir con sé“. Ma in Austria ha ottenuto una doppia top-10 sintomo di una maggiore presa di coscienza con la KTM RC16. “Che senso ha accogliere un ventenne di grande talento che ha solo bisogno di tempo ed esperienza, e poi sostituirlo? Dobbiamo solo avere le palle per continuare e dargli tempo”.

Tre opzioni per il Dovi

Poncharal ha spinto tanto per avere il giovane di Valencia in MotoGP, una gentile concessione fattagli da KTM. “Ho detto loro di lasciarmi scegliere chi volevo e non ho avuto un secondo di esitazione. Ho chiamato il suo manager e ci siamo incontrati e lui è rimasto sorpreso. Aveva appena firmato con Aki Ajo e quello era già il sogno della sua vita. Il suo manager mi ha chiesto se fosse pronto, ma ero sicuro che lo fosse“. A questo punto per Andrea Dovizioso restano in piedi tre strade: scegliere Aprilia, in caso di condanna ad Andrea Iannone. Oppure optare per un ruolo di collaudatore. Infine, provare a vincere il titolo mondiale 2020 e chiudere la sua carriera da pilota vincente.