Valentino Rossi e Franco Morbidelli sono in partenza per Misano, dove terranno una sessione di allenamenti in sella alle Yamaha R1.

Valentino Rossi e Franco Morbidelli anticipano i tempi e sono pronti a recarsi sul circuito di Misano. I due piloti della MotoGP, che dal prossimo anno condivideranno anche il box Petronas SRT, hanno preparato le loro Yamaha R1 che in questo momento sono fuori al loro capannone a Tavullia. Ancora non sappiamo se gireranno per una sola giornata o due. Fatto sta che sabato è prevista un’altra sessione di allenamento al Ranch del Dottore. Sin dal primo giorno utile per tornare in sella alla moto, in coincidenza con l’inizio della Fase-2, Valentino Rossi e Morbido non hanno perso tempo per scrollarsi un po’ di ruggine dovuta alla quarantena.

C’è troppa voglia di tornare in pista e speriamo che le condizioni meteo lo consentano, visto che sono ore di piogge intense sul Centro Italia. Le previsioni annunciano tempo stabile, non dovrebbero quindi esserci problemi da questo punto di vista. Sul circuito di Misano è prevista anche una due giorni di prove libere aperta a tutti i piloti di interesse nazionale. Valentino Rossi ha preferito organizzare questa uscita solo con un gruppo ristretto di fedelissimi. Il countdown verso l’inizio della stagione MotoGP è cominciato e il veterano vuole arrivare al top della forma al primo appuntamento.

Razlan Razali e il team Petronas da tempo premono per intavolare la trattativa per il rinnovo senza ottenere risposta. L’impressione è che Valentino Rossi voglia testare il suo feeling con la M1 prima di mettere nero su bianco. Ma quando si parla del nove volte iridato c’è sempre da restare stupiti e fare previsioni è impossibile.

(ha collaborato Fabio Nonnato)