Valentino Rossi e Francesca Novello: vacanza in yacht tra relax e futuro

Valentino Rossi in vacanza a bordo del suo nuovo yacht in compagnia di Francesca Novello. Sono giornate di relax in attesa della decisione finale.

Tempo di relax per Valentino Rossi e Francesca Novello, in vacanza a bordo del nuovo yacht Sanlorenzo X88 acquistato pochi mesi fa. Nulla trapela dal profilo social del Dottore, poche immagini dall’account della fidanzata. Come da tradizione il nove volte campione del mondo naviga nelle acque adriatiche, tra sole, mare e qualche giro con la moto d’acqua. Insieme alla coppia anche alcuni amici ristrettissimi, del resto sarà anche l’occasione giusta per riflettere sul futuro. Probabilmente un’idea rimugina già nella sua mente, ma per l’ufficializzazione dovremo ancora attendere.

Archiviati gli ultimi impegni professionali Valentino Rossi e ‘la Franci’ si godono momenti di vita spensierata. Potrebbe essere l’inizio di una nuova vita, magari coltivando il sogno di mettere su famiglia. Due le ipotesi al vaglio per Valentino Rossi: il ritiro dalla MotoGP o chiudere la carriera in Ducati. Quest’ultima è una ipotesi poco vagliata dallo stesso campione di Tavullia, anche se non ha mai risparmiato colpi a sorpresa. Da escludere categoricamente un prolungamento di contratto con Petronas SRT, anche se la squadra malese è alla ricerca disperata di due piloti in grado di proseguire la scia vincente intrapresa da Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

Per il dopo Valentino Rossi, e per colmare il vuoto che lascerà Maverick Vinales, si sta pensando a una sfilza di nomi. In cima alla lista Garrett Gerloff e Andrea Dovizioso. Il texano ha conquistato il suo secondo podio stagionale in Superbike, ad una settimana dal suo impegno in classe regina con la YZR-M1 ad Assen. Il forlivese della Ducati medita un ritorno in MotoGP dopo l’addio coatto alla Ducati. Sarebbe un bel colpo anche per Dorna, che spera di rivedere in griglia uno dei massimi protagonisti degli ultimi anni.

