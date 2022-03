Valentino Rossi è diventato papà: è nata la piccola Giulietta

Mentre in Qatar ha preso il via la nuova stagione di MotoGP, con l’esordio del team Mooney VR46 in classe regina, per Valentino Rossi è un grande giorno anche per motivi familiari. Il giorno tanto atteso è arrivato, stanotte intorno alle 03.53 all’ospedale di Urbino è nata la figlia di nome Giulietta, come anticipato dal Corriere Adriatico.

Valentino Rossi papà all’esordio Mondiale

Valentino Rossi, 43 anni, e Francesca Sofia Novello, 28 anni, hanno coronato il loro sogno d’amore diventando genitori per la prima volta e dopo quattro anni di fidanzamento. Stando alle prime voci la piccola Giulietta pesa poco più di 3 kg ed è lunga 50 centimetri. Poco fa la modella milanese ha postato la foto di un piedino della nascitura. Nella giornata di martedì aveva lasciato intendere che era in procinto di recarsi in ospedale per il parto, scusandosi per la momentanea assenza.

Sui social Francesca Sofia Novello ha reso partecipi i suoi tanti follower con una breve ma dolcissima frase: “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi“. Nei prossimi giorni la piccola arriverà nella sua casa a Tavullia, in una stanzetta appositamente allestita con tanto amore già da qualche settimana.

Nata sotto il segno dei Pesci, per Valentino Rossi è davvero un giorno speciale. Probabilmente non potrà assistere in diretta alle prime sessioni di prove libere MotoGP a Losail, ma ci sarà tempo per rivedere all’opera il suo team. Luca Marini e Marco Bezzecchi hanno chiuso le FP1 rispettivamente al 20° e 24° posto, ma per il ‘Maro’ la bella notizia di essere per la seconda volta zio. Per il Dottore sono giorni sicuramente frenetici: nei giorni scorsi ha tenuto un test a Misano sulla Audi R8 GT3 e lunedì dovrà volare al Paul Ricard per il primo test ufficiale della serie Fanatec GT WCE.