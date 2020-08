Valentino Rossi: “Brad Binder mi ha spinto fuori di 6 metri”

Valentino Rossi parla del corpo a corpo con Brad Binder nell'ultimo round MotoGP in Austria. "Il suo stile di guida è più che aggressivo".

Brad Binder non ha tradito le aspettative di chi si attendeva un’altra sua ottima performance nel round austriaco di MotoGP. Dopo la vittoria a Brno il rookie sudafricano, partito dalla 17esima finestra sullo schieramento, è arrivato ai piedi del podio a Spielberg. Alla ripartenza dopo l’incidente tra Johann Zarco e Franco Morbidelli, il pilota KTM si è subito piazzato alle spalle di Valentino Rossi superandolo al giro successivo. Con un sorpasso al limite del possibile la moto arancione si è piazzata davanti alla M1 del veterano senza mai lasciare spiragli aperti.

Una bella sfida per il settimo posto prima che entrambi hanno approfittato delle cadute di Pol Espargarò, Miguel Oliveira e Alex Rins. Risultato finale: Brad Binder 4° e Valentino Rossi 5° miglior pilota Yamaha al termine della gara. Ma tra i due non è mancata la bagarre. “La gara è andata bene, sono stato veloce fino alla fine, Binder ha avuto problemi ai freni ed era molto aggressivo“.

Una sfida all’ultimo giro

Secondo il Dottore non è la prima volta che il sudafricano sfodera una guida più aggressiva del normale: “Binder lo fa, basta guardare la sua storia dell’anno scorso, mi ha spinto fuori a sei metri di distanza. Voglio dire che entra in curva senza farlo, con una velocità così alta che deve girare sull’erba. Penso che questo sia un po’ più che essere aggressivo, ma è andata così“. Valentino Rossi ha potuto spingere fino all’ultimo giro, anzi. “Avevo un buon passo, ho fatto una buona gara fino alla fine, se avessi fatto un altro giro forse avrei superato Binder. Questa non è la pista ideale per la Yamaha, perché soffriamo alla massima velocità. In qualifica, con gomme nuove, abbiamo piloti fortissimi, ma in gara è diverso, perché sui rettilinei si perde tutto“.