Un club per pochi: solo sessanta tifosi a Valencia per Pecco Bagnaia

Tutto così grande, tutto così piccolo. Pecco Bagnaia sta scrivendo la storia del motociclismo mondiale, sta vincendo il titolo MotoGP con Ducati eppure il suo Fan Club sembra quello di un pilota del Campionato Italiano. A Valencia andranno circa cinquanta o sessanta di tifosi. Appena 1200 fans hanno la tessera 2022. Su Facebook il Pecco Fan Club ha 8600 iscritti e su Instagram 23mila followers.

Il presidente del Pecco Fans Club è Luca Cena, un amico di infanzia di Bagnaia.

“Siamo piccoli ma di fatto siamo voluti rimanere tali – spiega Luca – ci piacere essere un po’ come una famiglia e che gli iscritti siano coinvolti, non che abbiano solo una tessera in mano”.

Com’è nato il Pecco Fan Club?

“Nel 2017, siamo cinque dirigenti tutti amici di Pecco, suoi coetanei e compaesani. Quest’anno abbiamo ricevuto tantissime richieste ma a molte non abbiamo ancora risposto perché abbiamo finito il materiale da spedire ai tesserati. Ora lo rifaremo”.

Avete preparato una maglietta celebrativa per Valencia?

“Per scaramanzia non abbiamo fatto nulla a parte delle maxi bandiere che poteremo a Valencia e daremo a tutti ma non abbiamo organizzato niente di particolare. Teniamo un profilo basso. Sappiamo che le cose si stanno mettendo bene ma per ora cerchiamo di non pensarci e non dire nulla“.

A Chivasso?

“Domenica 6 Novembre in Piazza d’Armi ci sarà un maxi schermo per guardare il Gran Premio. E’ un modo per unire idealmente Valencia a Chivasso”.

Cosa avete organizzato nel corso del 2022?

“La trasferta del Mugello, quella di Misano ed ora quella di Valencia. E’ la nostra prima uscita internazionale a livello assoluto”.

