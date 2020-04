UFFICIALE Rimandati i GP MotoGP di Mugello e Barcellona

Gran Premio d'Italia e round in Catalunya ufficialmente rinviati. Da vedere se sarà possibile reinserirli nel calendario MotoGP più avanti.

Il calendario MotoGP soggetto a nuovi rinvii. Questa volta tocca al Gran Premio d’Italia ed a quello di Catalunya, previsti in origine a fine maggio ed inizio giugno. Da vedere se sarà possibile reinserirli più avanti o se sarà inevitabile cancellare definitivamente questi appuntamenti del 2020. Tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione dovuta all’emergenza coronavirus.

Il Gran Premio al Mugello doveva disputarsi dal 29 al 31 maggio, ma ormai mancava solo l’ufficialità riguardante il rinvio. In precedenza erano stati rimandati i round a Jerez e Le Mans, anch’essi in origine da disputare nello stesso mese. Per quanto riguarda il Montmeló, nei giorni scorsi era già stata dichiarata la sospensione dell’evento da parte del governo catalano (ne abbiamo parlato qui).

Un nuovo calendario MotoGP verrà stilato non appena possibile, ma la situazione appare sempre più difficile. Al momento l’inizio del Mondiale rimane a fine giugno al Sachsenring, ma sarà davvero così? Lo stesso CEO Dorna Carmelo Ezpeleta ha ammesso l’eventualità della cancellazione della stagione 2020.