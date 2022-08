Raul Fernandez ufficializza l’addio a KTM: Aprilia lo attende per il rilancio

Ormai non è più un segreto: Raul Fernandez dal 2023 non sarà più un pilota della KTM. Il suo debutto in MotoGP con il team satellite Tech3 si è rivelato un incubo e lui ha voglia di voltare pagina. Non c’erano più le condizioni per continuare a correre con il marchio austriaco, quindi è stato naturale per entrambe le parti divorziare anticipatamente.

Il 21enne madrileno aveva un contratto valido anche per l’anno prossimo, però nel 2023 sarà nel team RNF Aprilia. La squadra guidata da Razlan Razali ha deciso di dargli fiducia e lo affiancherà a Miguel Oliveira, altro rider in fuga dalla KTM dopo non aver accettato di correre per la formazione GASGAS nel prossimo triennio. Entrambi sono in cerca di rilancio e sperano di trovarsi a loro agio sulla RS-GP.

MotoGP, Raul Fernandez ringrazia KTM: futuro con RNF Aprilia

Il comunicato del futuro trasferimento di Fernandez e Oliveira nel team RNF Aprilia arriverà in questa settimana che terminerà con la gara MotoGP a Misano Adriatico. In attesa dell’ufficialità, il giovane pilota spagnolo ha pubblicato sui social network un post per ringraziare la KTM:

“Come già saprete, io e KTM ci separeremo al termine della stagione. Sono molto grato per tutto l’aiuto che mi hanno dato, perché hanno fatto parte della mia carriera fin dalla Red Bull Rookies Cup, quando ho iniziato a essere parte di questa famiglia. In questi anni abbiamo avuto dei momenti belli e dei momenti difficili, ma soprattutto anni in cui ho imparato molto. Voglio solo dire che il mio cuore avrà sempre una porzione arancione, perché loro sono stati una parte importante della mia vita“.

Le parole di Fernandez saranno sicuramente apprezzate dalla casa di Mattighofen, rimasta non contenta del suo atteggiamento e del suo rendimento nel 2022. Lui non voleva salire in MotoGP con KTM e aveva parlato con Yamaha, però la trattativa non è decollata. Avrebbe preferito piuttosto restare in Moto2, ma non è stato possibile. Il debutto nella top class è stato molto difficile e proverà a sfruttare al meglio la chance che il team RNF Aprilia gli darà. Prima di cambiare box cercherà comunque di migliorare in sella alla RC16 e di rendere meno amara questa annata da rookie.

Foto: Instagram