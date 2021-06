Petrucci, pensiero offroad? “In MotoGP sono ‘vecchio’, per la Dakar no!”

Danilo Petrucci, un 13° posto per chiudere la prima parte di stagione, con una punta di rammarico. Il futuro? "Ho fiducia in KTM e loro ne hanno in me."

Un 13° ad Assen in chiusura della prima parte di stagione 2021. Danilo Petrucci torna così in zona punti dopo due zeri consecutivi, eguagliando il piazzamento di Portimao. Ma con rammarico, convinto che avrebbe potuto fare di meglio se fosse riuscito a qualificarsi un po’ più avanti… Del futuro poi non parla, ribadendo il suo impegno e la massima fiducia in KTM. Che si tratti di MotoGP o di cambi in altre specialità, ricordando ancora una volta il sogno Dakar.

“Ho fatto una buona rimonta, ma se non parto più avanti…” Il ternano di Tech3 commenta così la sua corsa ad Assen. Sottolineando che “È stata una delle mie tipiche gare quest’anno. Come sempre ho speso tantissimo tempo nei primi 10 giri per sorpassare.” Consumando anche molto a livello di energie e soprattutto di gomme. “Sul finale non avevo più gomma per stare con Binder e Rins, è stato un peccato. Sicuramente bisogna migliorare le qualifiche, ieri abbiamo avuto l’occasione ma quel mezzo centimetro…” Guarda comunque il lato positivo. “Non arrivavo al traguardo da due gare, sono arrivati dei buoni punti.”

Resta però il problema qualifiche. “Questa è una cosa che mi recrimino. Il distacco maggiore si crea soprattutto nei primi giri, visto che da metà gara in poi il passo era buono, direi da top ten. Ma se all’inizio non vai forte perdi un secondo a giro ed il distacco diventa irrecuperabile irrecuperabili. Ero veloce nelle curve rapide, ma non ero in grado di superare.” Un bilancio della prima parte di stagione. “Chiaro che finora avrei voluto fare di più, non essere andato meglio in qualifica è una cosa che mi recrimino. Non sono efficace, se voglio fare belle gare devo migliorare assolutamente.”

Come accennato, “Confido molto in KTM e loro credono in me. Io so comunque di aver dato sempre il massimo, vado in vacanza tranquillo. Non ho una scadenza con loro, non abbiamo parlato. Mi stanno conoscendo e sanno quello che sto facendo, e sicuramente ho voglia io di parlare con loro.” E chiede l’aiuto della casa austriaca. “Sono il primo a riconoscere che avrei voluto essere più competitivo e che devo fare dei passi avanti. Ma per esserlo ho bisogno del loro aiuto, di una moto almeno più per le mie dimensioni a livello aerodinamico.”

Per poi sdrammatizzare. “Se non ci sarà posto in MotoGP magari mi troveranno posto da qualche altra parte, nei fuoristrada, nei rally, enduro o altro.” Ricorda una volta di più un obiettivo a cui pensa da tempo. “C’è la possibilità di cambiare per l’offroad, io ho cominciato lì in motocross. Ho detto poi parecchie volte che il mio sogno sarebbe disputare la Dakar. Per la MotoGP sono quasi vecchio, per la Dakar direi che sono abbastanza giovane!”

Foto: Tech3 Racing