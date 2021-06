MotoE: Eric Granado si impone ad Assen, 3° Alessandro Zaccone

Eric Granado conquista il TT Circuit Assen, dopo la pole ecco la vittoria. Seconda piazza per Jordi Torres, 3° è Alessandro Zaccone, che tiene la leadership.

Dopo la pole position, ecco la vittoria. Eric Granado mette il suo sigillo sul mitico TT Circuit Assen, guadagnando qualche punticino sul leader MotoE. Scintille dietro di lui tra il campione in carica Jordi Torres ed Alessandro Zaccone (con quest’ultimo che rischia), ma ‘l’incidente di gara’, come entrambi l’hanno definito, si risolve a favore dello spagnolo. Missione compiuta comunque per l’alfiere Pramac, tutt’ora leader in campionato con 7 punti di vantaggio su Torres e 17 sul duo Granado-Aegerter.

La gara

Buono scatto di Granado, ma fa ancora meglio Tulovic che passa in testa, mentre Zaccone tiene la terza piazza. Finisce malamente invece la corsa di Aegerter, provvisoriamente 5° ma scivolato nella ghiaia della curva 16 dopo appena un giro. Il leader in campionato invece risale fino a portarsi al comando della corsa, tallonato dal poleman e da Torres. Finché il pilota brasiliano non passa in testa, per non mollare più la posizione: Eric Granado trionfa così nella Cattedrale delle due ruote. Le restanti posizioni del podio invece sono ben più combattute tra Jordi Torres ed Alessandro Zaccone, con anche una manovra che fa rischiare parecchio il leader in campionato. Ma alla fine il campione in carica chiude secondo, terza piazza per il nostro portacolori. C’è una penalità sul finale, con Hernández che perde una posizione per track limits.

La classifica

Foto: motogp.com