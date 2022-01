Pablo Nieto: “Valentino Rossi può seguire la strada di mio padre”

Pablo Nieto è uno dei tecnici di maggior fiducia di Valentino Rossi, al suo fianco dal 2014. Nella prossima stagione MotoGP sarà capotecnico di Luca Marini.

Pablo Nieto ha sempre avuto un ruolo centrale all’interno del team VR46 di Valentino Rossi. Figlio del celebre campione Angel Nieto, amico personale del Dottore, insieme hanno trascorso molte estati a Ibiza. Dal 2014 Pablo è entrato a far parte del team Sky VR46 in Moto3 nei panni del team manager, nella scorsa stagione MotoGP ha seguito da vicino Luca Marini nel suo esordio in classe regina. Dal 2022 sarà il suo capotecnico nel neo team Mooney VR46 Racing Team.

Il ricordo di Angel

Una vita sempre al top delle corse, con il padre che di titoli mondiali ne ha vinti 13. E al fianco del volte iridato Valentino Rossi di cui è divenuto un uomo di grande fiducia ai box. Conserva un grande ricordo del padre, non solo dal punto di vista affettivo. “Mio padre ci ha insegnato a goderci la vita e il lavoro“, racconta in un’intervista a Cool Lifestyle. “Se ne è andato molto presto, a 70 anni era ancora giovane e fino a quando era qui sapeva come divertirsi“.

Pilota di modesto successo fino al termine del 2008, Pablo si è affermato come eccellente manager. Ha portato in squadra Sete Gibernau nel 2009, all’ultimo anno di carriera dopo un ritiro per motivi di sponsor. Direttore sportivo del team Calvo nel 2013, con cui Maverick Vinales si è laureato campione in Moto3. Alla fine del 2014 trova l’accordo con Valentino Rossi e da allora la collaborazione è stata consolidata di anno in anno. Suo padre Angel non lo ha mai spinto a correre, anzi. “Si rischia la vita. Ci diceva sempre ‘Non tutti possono essere Angel Nieto’“. Nonostante non si sia mai confermato pilota iridato si ritiene soddisfatto di quanto compiuto: “La vita di un atleta professionista è molto difficile. Ho avuto la fortuna di decidere quando smettere di correre e potermi dedicare a fare il Team Manager“.

Al fianco del Dottore

Dalla prossima stagione MotoGP Valentino Rossi non sarà più in griglia, ma lascia in eredità la sua nuova squadra. E Pablo Nieto ricoprirà una carica centrale all’interno del box Mooney VR46. Dopo le vacanze natalizie a Ibiza ritornerà a Tavullia per prendere in mano le redini tecniche del team e proiettarlo ad alti livelli. “Tutti gli appassionati di moto sanno che quello che Valentino ha fatto per le moto è spettacolare. Diciamo che lui può seguire la strada di mio padre“.

