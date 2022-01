Superbike, nuovi regolamenti 2022: arrivano i Judges of Facts

Il Mondiale Superbike 2022 partirà con novità su regolamento sportivo, disciplinare e medico. Attese altre modifiche su regolamento tecnico-omologativo.

Tra novembre e dicembre la Commissione Superbike si è riunita per apportare modifiche al regolamento del WorldSBK. Gregorio Lavilla (Dorna), Franck Vayssiè (FIM), Andrea Dosoli (Yamaha), Paolo Marchetti (Kawasaki), Marco Zambenedetti (Ducati), Marc Bongers (BMW), Brian Gillen (MV Agusta), Paul Duparc (FIM) hanno preso alcune decisioni al termine di riunioni a distanza.

Regolamento sportivo

In caso di Superpole Race interrotta si riprenderà con almeno otto giri. Troppo pochi cinque giri, che costringono i piloti ad una guida troppo aggressiva e quindi pericolosa. Regolamento disciplinare: non potrà essere avanzato ricorso in caso di

Regolamento disciplinare

Come avvenuto già per la MotoGP verrà introdotta la figura dei Judges of Facts (Giudici dei fatti). A loro il compito di giudicare eventuali infrazioni, come le partenze anticipate e l’invasione dei limiti di pista. Anche nel Mondiale Superbike non sarà possibile fare ricorso contro la decisione di questi giudici. Proteste, appelli e decisioni del FIM Panel verranno comunicate sui monitor di cronometraggio e/o sulle bacheche ufficiali.

Regolamento medico

Alla pari della classe MotoGP si introducono novità in ambito medico per decidere se un pilota è ‘fit’ o ‘unfit’ dopo un incidente. Le valutazioni spettano al Direttore Medico, al Direttore Medico FIM WorldSBK, al Medico FIM, al Direttore Medico FIM e/o il Rappresentante Medico FIM. Saranno loro a valutare gli esami svolti e le informazioni fornite dai medici dei piloti. Si introduce inoltre l’analisi del casco che verrà portato al Centro Medico e controllato dal Direttore Tecnico, prima di essere restituito al pilota.

In caso di infortuni alla testa il casco verrà invece inviato al Laboratorio FIM dell’Università di Saragozza per ulteriori esami. Il costruttore del casco può essere presente in laboratorio durante l’analisi, verrà informato dei test svolti e avrà il diritto di approvarli o rifiutarli. Al termine della procedura il casco verrà restituito. Ulteriori incontri telematici avranno luogo per la finalizzazione del Regolamento Tecnico e Omologativo 2022.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: WorldSBK