MotoGP, è Mooney il nuovo sponsor del VR46 Racing Team

Mistero risolto per quanto riguarda lo sponsor del team di Valentino Rossi. Ecco Mooney VR46 Racing Team sia in MotoGP che in Moto2.

Addio ufficiale ai tanto chiacchierati Aramco e Tanal, possibili title sponsor del VR46 Racing Team poi spariti nel nulla. La squadra creata da Valentino Rossi sarà al via nelle categorie MotoGP e Moto2 con Mooney, prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments. Si conclude così la “telenovela” tra annunci con tanto di comunicati, smentite, rassicurazioni ed infine rotture. Ora tutto è confermato, la squadra si chiamerà Mooney VR46 Racing Team e dal prossimo 3 gennaio ci saranno tutte le altre novità a seguire.

Ricordiamo in breve la trafila ed il mistero attorno agli sponsor. Il team inizialmente era stato iscritto in entry list provvisoria con il nome Aramco, compagnia di idrocarburi saudita, come main sponsor (la comunicazione ufficiale). In seguito, dopo i molti dubbi sorti, ecco virare su Tanal, in seguito però dissoltasi nel nulla. Con l’accordo ora ufficiale abbiamo il nome vero e proprio del team per cui correranno Luca Marini e Marco Bezzecchi in MotoGP, più Celestino Vietti e Niccolò Antonelli in Moto2.

Foto: motogp.com