MotoGP: il Ducati Team di Bagnaia e Miller si presenta a fine mese

Ducati Team atteso al varco in questo 2022. Nell'attesa è stata resa nota la data di presentazione della nuova stagione MotoGP, ecco quand'è.

Pubblicata un’altra data di presentazione, protagonista una delle squadre più attese in MotoGP. Parliamo del Ducati Team, in questo 2022 di nuovo al via con Francesco Bagnaia e Jack Miller, e non per puntare solo al titolo a squadre… La struttura factory di Borgo Panigale si presenterà a fine mese: nello specifico si tratta del 28 gennaio alle ore 16:00, la diretta online dell’evento sarà visibile su ducati.com, sul canale YouTube e su tutte le piattaforme social della squadra.

Una nuova stagione in cui gli occhi saranno puntati ancora di più su questa squadra. Più in generale sulla Rossa, visto che diventano 8 le Ducati in griglia di partenza in top class. Ma certo nel duo Bagnaia-Miller sono riposte grandissime aspettative, in particolare si guarda all’italiano dopo la seconda parte di 2021 in crescendo ed il finale da vice-campione. Ma certo anche al pilota australiano, 27 anni proprio oggi, si chiede il salto di qualità per lottare costantemente al vertice. Nel team factory si sogna da tempo la replica di quel 2007 stellare con Casey Stoner, sarà la volta buona?

Le date di presentazione

Gresini Racing: 15 gennaio, ore 11:00

WithU Yamaha RNF Team: 24 gennaio, ore 11:00

Ducati Team: 28 gennaio, ore 16:00

Pramac Racing: 2 febbraio

Monster Energy Yamaha MotoGP: 4 febbraio

Team Suzuki Ecstar: 4 febbraio

Repsol Honda Team: 8 febbraio

LCR Honda: ?

VR46 Racing Team: ?

Red Bull KTM Factory: ?

Tech3 KTM Factory: ?

Aprilia Racing: ?